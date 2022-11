FORBANNET: Billettsalget kollapset da Ticketmaster la ut billetter til Taylor Swifts 2023-turné denne uken. Hun er ikke fornøyd.

Massiv kritikk av Ticketmaster etter billettkaos – så kom nyheten om gransking

Det amerikanske justisdepartementet undersøker om Live Nation, morselskapet til Ticketmaster, har misbrukt sin markedsmakt, skriver New York Times.

Avisen, som viser til to anonyme kilder, skriver at USAs justisdepartement har åpnet en såkalt antitrust-etterforskning for å se om Live Nation Entertainment har misbrukt sin makt i den enorme konsertindustrien.

Etterforskningen skal ha startet allerede før salget av billetter til Taylor Swifts 2023 turné endte i kaos denne uken.

Ansatte i departementets antitrust-avdeling har, ifølge kildene, de siste månedene kontaktet musikkarenaer og aktører i billettmarkedet for å forhøre seg om Live Nations praksis og selve dynamikken i bransjen.

Etterforskerne ser ut til å gå bredt ut. Man ser nå på om selskapet i realiteten har monopol, ifølge en av storavisens kilder. New York Times skriver at kildene vil være anonyme fordi saken er så sensitiv.

Live Nation var ikke umiddelbart tilgjengelig for kommentar og en talskvinne for justisdepartementet nekter å kommentere saken, skriver New York Times.

Krasjet etter høy pågang

Undersøkelsen er den seneste i rekken av Live Nation Entertainment, konsertgiganten som oppsto da Live Nation og Ticketmaster slo seg sammen, og som justisdepartementet godkjente i 2010.

Torsdag avbrøt Ticketmaster det planlagte salget av billetter til Taylor Swifts konserter neste år, etter for stor pågang på systemene. To millioner billetter var ifølge BBC da gått unna i forsalg, og fredag skulle etter planen det vanlige billettsalget starte.

Selskapet har fått kritikk for at siden krasjet på grunn av høy pågang. Ticketmaster skylder på enorm pågang fra bots og svartebørshaier.

– Det er umulig at alle får kjøpt billett til disse konsertene, men vi vet vi kan gjøre mer for å bedre opplevelsen, og det fokuserer vi på nå, skriver selskapet.

– Det gjør meg forbannet

Artisten selv har også kommet med en uttalelse.

– Det er en rekke grunner til at folk hadde problemer med å få billetter, og jeg prøver å finne ut hvordan denne situasjonen kan forbedres, skriver Taylor Swift på Instagram.

Hun skriver at de spurte Ticketmaster opptil flere ganger om de var i stand til å håndtere denne typen etterspørsel, og at de ble forsikret om at det ikke var noe problem.

– Det er virkelig fantastisk at 2,4 millioner mennesker fikk billetter, men det gjør meg forbannet at mange føler at de gikk gjennom flere bjørneangrep for å få dem, skriver hun videre.

Det er foreløpig ikke kjent hvor mange billetter som er eventuelt er igjen, og når disse legges ut for salg.

3,5 millioner hadde allerede registrert seg på forhånd som «ekte fans», og mange av disse fikk altså kjøpt billetter i forhåndssalget.

I 2019, det siste normale konsertåret før pandemien satte en stopper for det meste, sto Live Nation for hele 40,000 arrangementer globalt og solgte 485 millioner billetter gjennom Ticketmaster, skriver New York Times med henvisning til selskapets årsrapport.