FAR: Post Malone har tatt grep for helsen etter han ble far.

Post Malone om vekttap: − Ikke narkotika

Rapartisten Post Malone avviste fredag at vekttapet hans skyldtes narkotikabruk.

Rapstjernen Post Malone har fått mye oppmerksomhet etter en opptreden i Sydney i februar, der han var tydelig slankere enn tidligere.

Fredag skrev Malone på Instagram at mange har spurt om vekttapet og opptredenen hans på scenen. «Jeg vil si at jeg ikke tar narkotika», skriver han til sine over 23 millioner følgere.

«Jeg har det veldig gøy når jeg opptrer, og har aldri følt meg sunnere», skriver han videre.

I september 2022 måtte artisten til sykehus etter et fall på scenen. Ifølge Daily Mail har flere fans uttrykt bekymring rundt om vekttapet skyldtes ribbensskadene han pådro seg i fallet.

Ifølge Malone er det et ønske om å være sunnere som er bakgrunnen for vekttapet. Han ble far til en jente i mai 2022, og skriver i posten at han bestemte seg for spise sunnere slik at han kunne være sammen med datteren lenge.

Malone skriver i posten at han er det lykkeligste han har vært på lenge. Han skriver også at han har brukt mye tid i studio i det siste, og gleder seg til å dele ny musikk.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post