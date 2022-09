Gorillaz slår sine pjalter i hop med psykedelikerne i Tame Impala på sin ferske singel.

Ukens låter: Arctic Monkeys, Gorillaz og Peder Elias

... og en trist svensk rapper som gir seg fløyta i vold: Helgelyden er her.

Peder Elias – «Lighthouse»

Vi skal til fyret på Peder Elias Eriksrud Kjørholts ferske singel, uten at Virginia Woolf trenger å vri seg nervøst i graven av den grunn. Den 25 år gamle trønderen, som er større i Taiwan og Sør-Korea enn her hjemme, holder det sommerlig og ukomplisert på «Lighthouse» – et florlett stykke Bieber-pop som sikkert vil kunne smelte et ungt hjerte eller en million. Som de fleste av Peder Elias’ låter hittil er den lett å lytte til – og minst like lett å glemme rett etterpå.

Gorillaz, Tame Impala & Bootie Brown – «New Gold»

Vi må visst vente helt til februar 2023 for å sette tennene i «Cracker Island», det åttende studioalbumet til Damon Albarn og Jamie Hewlett under Gorillaz-fanen. Men smakebitene har allerede begynt å ramle ut av sekken. «New Gold» gjestes av The Pharcydes Bootie Brown, som ikke helt greier å nå de samme høydene som han gjorde på «Dirty Harry», mens psych-popsterne i Tame Impala gir lydbildet en forlokkende og delikat glans. Lovende.

Yung Lean – «Lazy Summer Day»

«Rap uten beats er som poteter uten saus», pleide min onkel å si. Denne livsvisdommen har tydeligvis ikke blitt plukket opp av svenske Yung Lean, som har blitt noe av en global posterboy for trist og tåkete SoundCloud-rap det siste tiåret eller så. «Lazy Summer Day» er produsert av Rami Dawood, best kjent for sine samarbeid med Frank Ocean, og lever opp til tittelen. Et herlig og erkesvensk midsommar-lydspor med en fløyte i begivenhetenes sentrum løfter låten – tross sedvanlig mumlede vokal – høyt opp i trekronene, der den blir værende.

The 1975 – «I’m In Love With You»

Det kan være vanskelig å bli klok på The 1975, som ofte skaper langt mer engasjerende og interessant musikk enn deres noe kalkulerte uttrykk skulle tilsi. «I’m In Love With You» er i så måte en skuffelse: Et fint utgangspunkt – tenk Christine McVies bidrag til Fleetwood Macs 1987-klassiker «Tango in the Night», og du er i riktig nabolag – skusles bort i en monoton og flat låt som ikke vil noen verdens ting i løpet av sine tilmålte fire minutter og 23 sekunder.

Torine – «See U in Hell»

Torine Bjåland tar oss med til det ublide Sørlandet – nærmere bestemt Arendal – med «See U in Hell», første låt ut fra den kommende EP-en «Unholy», som ifølge presseskrivet utspiller seg i en oppvekst mellom religion og rusopplevelser. Et fruktbart utgangspunkt som denne singelen på ingen måte lever opp til: Teksten er en temmelig banal kiss-off til en ubrukelig kjæreste, mens det musikalske uttrykket legger seg så tett opptil Olivia Rodrigo og lignende «rufsete» poprock-leverandører at det er vanskelig å høre poenget.

Arctic Monkeys – «There’d Better Be a Mirrorball»

Sheffields mest elegante aper følger opp den flotte fullengderen «Tranquility Base Hotel & Casino» med en singel som umiddelbart plasserer seg blant årets aller vakreste musikalske øyeblikk så langt. «There’d Better Be a Mirrorball» skiller seg ikke radikalt fra forgjengeren rent musikalsk, men oppleves inderligere og samtidig mer uutgrunnelig – som om David Bowie hadde vendt seg mot Burt Bacharach i et av sine siste leveår. Store ord, men det er dit vi skal med denne lammende nydelige saken på øret.