SPILTE SAMMEN: Arkivbilde av Jansen og Hayden Panettiere fra 2008.

Hayden Panettiere mistet broren Jansen (28)

Hayden Panettieres lillebror Jansen er død, bare 28 år gammel.

Det er en av hennes talspersoner som bekrefter dødsfallet overfor ABC.

Jansen Panettiere var også skuespiller, og var med i Nickolodeon-filmen «The Last Days of Summer», og i TV-serien «The Walking Dead». Han har også lånt stemmen til kjente animasjonsfilmer som «Ice: Age The Meltdown» og «The X’s».

Han ble født i 1994 og fulgte i søsterens fotspor. Han fikk sin første TV-rolle i «Even Stevens» på Disney Channel. Dødsårsaken er ikke kjent, men ifølge TMZ skal det ikke være mistanke om at noe kriminelt har skjedd.

Hayden Panettiere fikk gjennombrudd med den populære TV-serien «Heroes» som gikk mellom 2006 og 2010. Hun og broren spilte begge in «Tiger Cruise» fra 2004 og i «Racing Stripes» fra året etter, skriver TMZ.