LYKKELIGE: Jennifer Lopez og Ben Affleck skal nå ha funnet drømmehuset de har lett etter siden bryllupet i fjor høst.

TMZ: − Husjakten er over

To ganger giftet de seg i fjor. Nå skal Jennifer Lopez og Ben Affleck også ha funnet drømmehuset.

Det skriver TMZ søndag.

– Husjakten er over. Endelig har Jennifer Lopez og Ben Affleck funnet drømmehuset, skriver nettstedet som har fotografert paret mens de var på visning.

Ifølge TMZ ligger huset i det eksklusive Pacific Palisades-området i Los Angeles. Et område som bare skal være forbeholdt de superrike.

Huset var lagt ut for 34,5 millioner amerikanske dollar eller rundt 350 millioner norske kroner. For denne prisen får Lopez og Affleck syv soverom og 13 bad, egen kino, spa, svømmebasseng, vinkjeller – for å ha nevnt noe.

TMZ skriver videre at planen opprinnelig var at det relativt nygifte paret skulle bli boende i hennes hus, men at det nå er lagt ut for salg til en pris av 42 millioner dollar.

Etter et hemmelig bryllup i Las Vegas, i midten av juli i fjor ble det i bryllup på nytt for Lopez og Affleck med familie og venner til stede under en storslått fest i byen Savannah i delstaten Georgia.