Maud Angelica Behn om håret: − Befriende å klippe av alt

Maud Angelica Behn (20) viser frem en Ikea-pose med håret hun skal donere.

I en TikTok video tirsdag ettermiddag forklarer Maud Angelica mer om hvorfor hun i forrige uke bestemte å barbere av seg det lange håret.

Der viser hun frem en liten Ikea-pose med lokkene, som hun forteller skal doneres til Apollo Hårsenter og bli til parykk for mennesker som av en eller annen grunn ikke har hår.

Hun viser også frem et dikt som følgere med håret, der hun skriver at «det føles så befriende å klippe av alt» og «gi slipp på fortiden».

«Og alt som holdt meg tilbake», legger hun til.

20-åringen skriver at dette håret har vært med henne gjennom mange år», og at hårstråene «har svngt seg bakover når hun har ledd» – og at det har blitt slengt i alle retninger når hun har danset.

Maud Angelica skriver at hun håper at hennes valg om å donere håret kan inspirere mottageren til å gjøre det vendkommende brenner for.

«Jeg ønsker deg alt det beste i verden, med eller uten hår. Så er du vakrere enn du noen gang klarer å fatte», skriver hun.

FØR: Maud Angelica med langt hår i 2021.