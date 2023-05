GIKK VIDERE: Viggo Venn fra semifinalen i British Got Talent.

Nordmann til finalen i «Britain’s Got Talent»

– Jeg kan ikke tro det, utbrøt Viggo Venn da han gikk videre i den britiske talentkonkurransen tirsdag.

Da Viggo Venn hadde sin første audition, sa dommer Simon Cowell sa at innslaget var noe av det dummeste han hadde sett.

Men de andre dommerne stemte Kongsberg-mannen videre, og tirsdag kveld ble Viggo Venn sendt helt til finalen.

Den norske komikeren er fra Kongsberg, men bor i London. Cowell var den eneste som trykket på nei-knappen da Viggo Venn gikk videre fra første audition i det britiske talentprogrammet for noen uker siden.

Tirsdag mottok Viggo Venn stående applaus fra dommerne og publikum.

– Jeg kan ikke tro det, utbrøt komikeren da det var klart at han gikk videre til finalen i Britain’s Got Talent.

På YouTube kaller han seg «klovn, komiker og norsk».

Her kan du se tirsdagens opptreden:

Laagendalsposten har tidligere skrevet om at han for ni år siden hoppet av økonomistudiene for å gå på klovneskolen Ecole Philippe Gaulier utenfor Paris.

– Klovn er kanskje et uvanlig yrke, men vi er som god fransk vin, vi blir bare bedre og bedre med alderen, sa han til avisen.

