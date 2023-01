Reuters: Andrew Tate fikk ikke medhold - forblir varetektsfengslet

De to Tate-brødrene har motsatt seg fengsling siden de ble pågrepet rett før nyttår. Tirsdag ba de om å slippes fri.

Nettfenomenet Andrew Tate (36) og broren Tristan Tate (34) møtte tirsdag i retten i Romanias hovedstad Bucureşti med to medsiktede.

Der ba de om å bli løslatt fra varetekt, etter at de ble pågrepet den 29. desember, mistenkt for organisert kriminalitet og seksuallovbrudd.

De ble i utgangspunktet anholdt i 24 timer, men påtalemyndigehten ba om at de fengsles i 30 dager.

Dette har brødrene motsatt seg, og ifølge The Independent anket de domstolens avgjørelse om å fengsle dem.

Tirsdag kveld melder Reuters at dommen er klar:

De tar ikke Tates anke til følge, og han forblir varetektsfengslet i 30 dager.

UTE: Tidligere proff-kickboxer og nettfenomen Andrew Tate med broren sin Tristan og to kvinner på vei ut av domstolen i Bucureşti i Romania tirsdag. I hånden har Andrew Tate en Koran.

Før jul skrøt han av bensinbilene sine til Greta Thunberg. Men i begynnelsen av desember tok rumenske myndigheiter beslag i den imponerende bilsamlingen hans, ifølge lokale medium.

Den britisk-amerikanske influenseren ble saman med broren arrestert i Romania, mistenkt for blant annet menneskesmugling.

En luksusvilla ble raidet av væpnet politi etter at de to har vært under etterforsking i flere månader for en påstått kidnapping av to unge kvinner. De er også mistenkt for voldtekt og menneskehandel.

Tates hjem ble også tidligere raidet av rumensk politi på grunn av mistanke om organisert menneskesmugling.

Da pågripelsene fant sted rett før nyttår opplyste politiet at de to britiske brødrene har vært under etterforskning i flere måneder for en påstått kidnapping av to unge kvinner i byen Voluntari.

De er også mistenkt for voldtekt, og for å ha dannet en organisert kriminell gruppe for menneskehandel. To rumenske statsborgere skal også være med i denne gruppen, i tillegg til de to brødrene, het det i en pressemelding.