SØKSMÅL: Remini sier måten trossamfunnet har behandlet henne på har påvirket hennes liv og karriere betydelig.

Skuespilleren Leah Remini (53) saksøker Scientologikirken

Skuespilleren går til søksmål mot trossamfunnet og sier hun har blitt trakassert og ærekrenket.

Det melder amerikanske Variety.

– I 17 år Scientologikirken utsatt meg for det jeg mener er psykologisk trakassering, og trusler. Dette har hatt en betydelig påvirkning på mitt liv og karriere. Jeg tror ikke jeg er den første som har blitt utsatt for dette, men jeg har tenkt at jeg må være den siste, sier hun i en pressemelding.

Remini meldte seg inn i kirken i 1979 som barn, og brøt ut i 2013.

Skuespilleren er kjent fra komiserier som «Kongen av Queens» og «Kevin Can Wait».

Hun står også bak den prisbelønte dokumentarserien « Leah Remini: Scientology and the Aftermath».

Remini har tidligere gått knallhardt ut mot Tom Cruise (55), som betraktes som Scientologikirkens aller mest berømte trekkplaster.

