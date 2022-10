Programleder-legenden er ute av «Skal vi danse: All stars»

(Røpealarm!) Under lørdagens sending vender flere gamle deltagere tilbake for å svinge seg på parketten.

Konkurransen spisser seg til i «Skal vi danse: All Stars».

Med kun fem par igjen ble det under kveldens sending hentet inn gamle deltagere som skulle danse sammen med parene.

I tillegg måtte kjendisene få bryne seg på en dansestafett.

For Katrine Moholt og Tarjei Svalastog ble det også siste gangen de svinget seg på parketten, i alle fall i denne «All Stars»-sesongen.

– Jeg er så fornøyd og så beæret, sier hun.

– Det har vært så utrolig fint og fantastisk, sier Moholt om å få danse med partneren Svalastog.

– Nå takker vi av den største «Skal vi danse»-profilen gjennom tidene, utroper programleder Anders Hoff, som forøvrig ledet programmet med Moholt i perioden 2017–2021.

Moholt har, med unntak av én sesong, vært programleder selv for «Skal vi danse» fra 2011 og helt fram til i fjor, ifølge Store norske leksikon.

PASO: Katrine Moholt fikk hjelp fra ikke en, men to dansepartnere.

Etter at stemmene fra de tusen hjem og dommerstemmene ble slått sammen, ble det Katrine og Tarjei og Nate og Nadya som måtte ut i duell.

– Vi vil jo ha med alle videre, sier dommer Dehli Cleve.

Hun har regnet litt på egen poenggiving for de to parene, og sier det står to poeng mellom dem.

– Men i kveld går det til Nate, sier hun etter at parene har fullført sine duell-danser.

Lingjærde sier det er «nådeløst» å måtte velge mellom dem.

– Vil du ha et svar? Akkurat nå hadde det blitt Nate, sier hun.

Alt om kveldens danser:

Katrine Moholt og Tarjei Svalastog med Carsten Skjelbreid – Paso Doble til «Espana Cani» (Real Orquesta Sinfonica De Sevilla)

Moholt var den første til å svinge seg på parketten med hjelp fra Skjelbreid, som hun danset sammen med under VM for flere år siden.

Dommerne var godt fornøyd med Paso Doblen.

– Dere håndterte det med å være tre veldig fint. Innimellom blir skuldrene dine altfor høye. Alt i alt en veldig bra gjennomført Paso Doble, sa Trine Dehli Cleve etter dansen.

– Du er god, det er helt udiskutabelt. Det eneste jeg savner er at du får en litt stivhet i nakken, sa Merete Lingjærde, som påpekte at hun var pirkete.

Dommerpoeng: 26

SAMBA: Aleksander Hetland fikk gode tilbakemeldinger på sambaen sin.

Aleksander Hetland og Helene Spilling med Grunde Myhrer – Samba til «Don’t Call Me Up» (Mabel)

Det neste trekløveret fikk også gode tilbakemeldinger fra dommerne, men savnet blant annet mer følelser.

– Herregud jeg er så imponert! utbrøt Morten Hegseth etter dansen.

Dehli Cleve var enig med Hegseth.

– Det jeg ser er god kvalitet på sambatrinn. Det eneste lille nå er at du må få opp overkroppen din.

Lingjærde føyde seg inn i rekken av fornøyde dommere, men hadde også litt kritikk å komme med.

– Du må slippe deg litt løs fra teknikken for å gi plass til følelsene.

Dommerpoeng: 26

Nathan «Nate» Kahungu og Nadya Khamitskaya med Thea Næss – Paso Doble til «Run Boy Run (Woolkid)

Lingjærde skrøt av Kahungu etter dansen.

– Du hadde ikke fått til den vakre intense Paso Doblen hvis du ikke var et arbeidstalent. Dette var en paso som jeg likte.

Cleve var imidlertid ikke like fornøyd.

– Jeg syns du har for mye av det samme utrykket hele veien.

Dommerpoeng: 28

Jørgine Massa Vasstrand og Santino Mirenna med Atle Pettersen - Salsa til «Mi Gente» (Baldvin Beyonce)

Med hjelp fra Pettersen danset Vasstrand en salsa dommerne jublet over.

– En utrolig morsom og fin salsa. Masse kule triks, som heldigvis gikk bra, sa Dehli Cleve etter dansen.

Lingjærde håpte at Vasstrand i fremtiden turte å slippe kontrollen litt mer, men var ellers godt fornøyd.

– Jeg beundrer deg så mye som person. Du er en sterk kvinne. Samtidig får du fram en sensualitet, og du har en teknikk og måte å bruke beina på som er så imponerende.

Dommerpoeng: 28

Cengiz Al og Rikke Lund med Ida Gran Jansen - Salsa til «Instruction» (Jax Jones)

Sistemann ut var Cengiz Al som også danset salsa.

– Du kommer inn på scenen og trinnene bare triller ut av kroppen din som det er det mest naturlige i verden. Alt mulig var på topp, sa Lingjærde.

Dehli Cleve hadde derimot litt kritikk å komme med.

– Det vanskelig å finne noe man ikke liker, erkjente hun.

– Dette var en urban salsa. Jeg ønsker meg litt mer partnering. Jeg syns det ble litt for mye Cengiz-show.

Dommerpoeng: 29

Latinstafett

Etter at parene danset var det klart for en dansestafett hvor alle parene skulle danse sammen.

Kun tre av parene fikk poeng av dommerne. De to dårligste parene fikk ikke poeng.

Poengskalaen gikk fra 1 til 5.

Paret som fikk ett poeng var Jørgine og Santino.

Andreplassen gikk til Nate og Nadya.

Det ble Cengiz og Rikke som gikk seirende ut av stafetten med fem poeng.

