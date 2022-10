PASO: Katrine Moholt fikk hjelp fra ikke en, men to dansepartnere.

Niende runde av «Skal vi danse: All stars»

Under lørdagens sending vender enda flere gamle deltagere tilbake for å svinge seg på parketten.

Publisert: Nå nettopp

Med kun fem par igjen er det under kveldens sending hentet inn gamle deltagere som skal danse sammen med parene.

Katrine Moholt var den første til å svinge seg på parketten med hjelp fra Carsten Skjelbreid, som hun danset sammen med under VM for flere år siden.

Dommerne var godt fornøyd med dansen.

– Dere håndterte det med å være tre veldig fint. Innimellom blir skuldrene dine altfor høye. Alt i alt en veldig bra gjennomført Paso Doble, sa Trine Dehli Cleve etter dansen.

– Du er god, det er helt udiskutabelt. Det eneste jeg savner er at du får en litt stivhet i nakken, sa Merete Lingjærde, som påpekte at hun var pirkete.

Dommerpoeng: 26

