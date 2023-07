TURBULENT: Megan Fox og Machine Gun Kelly på en premiere i New York i fjor sommer – før forholdet begynte å skrante.

Machine Gun Kelly flørter med Megan Fox

Det er uklart om Megan Fox (37) og Machine Gun Kelly (33) fortsatt er et par eller ikke. Uansett uttrykker han sin begeistring over hennes nyeste stunt.

Etter at Megan Fox i februar slettet alle bildene av forloveden på Instagram-kontoen sin – for deretter å slette hele kontoen – har det vært spekulert heftig i hvor paret står i forhold til hverandre.

Fox har siden gjort comeback på Instagram, men hun følger ingen, heller ikke Machine Gun Kelly.

Han følger imidlertid henne.

– Vilt dyr

Da filmstjernen lørdag kveld la ut en bildeserie og videoklipp av seg selv i en ørliten bikini mens hun klatrer i et tre, lot ikke responsen vente på seg.

Fox har 21,2 millioner følgere på bildeplattformen, og i timene etterpå strømmet det på med mange millioner likerklikk og tusenvis av kommentarer.

Også Machine Gun Kelly liker tydeligvis det han ser.

«Hvis det er sånn et vilt dyr ser ut, så ville jeg latt det sluke meg», skriver musikeren flørtende under posten.

DRISTIG: Megan Fox la lørdag kveld norsk tid ut dette og flere bilder på Instagram. Machine Gun Kelly har kommentert.

Fox har ikke kommentert hans reaksjon på det som tydelig er en fotoshoot.

«Transformers»-skuespilleren skriver kun som tekst til bildene: «Skogen er min eldste venn».

Amerikanske medier har de siste månedene sitert kilder nær paret på at de to har gått i terapi, at de fortsatt har kontakt, men at det er turbulent.

Da det for fem måneder siden gikk rykter om at Machine Gun Kelly hadde innledet et forhold til en kvinne i bandet sitt, gikk Fox ut og la den ballen død.

Filmstjernen og musikeren har imidlertid ikke vist seg sammen i offisiell sammenheng så langt i år.

Møttes på jobb

Fox og Machine Gun Kelly ble kjærester våren 2020. De møttes under innspillingen av filmen «Midnight in the Switchgrass» i Puerto Rico året før.

De forlovet seg i januar i fjor.

Machine Gun kelly befinner seg i disse dager på turné. Nylig besøkte han Sverige.