FÅR ROS: Travis Barker får ros for å ha stilt opp for datteren til proffbokser Oscar De La Hoya. Her er Barker sammen med sin nåværende kone, Kourtney Kardashian.

Blink-182-stjernen hylles av stedatterens pappa

Blink-182 trommis Travis Barker (47) får ros av proffbokser Oscar De La Hoya (50), for å ha stilt opp for datteren Atiana De La Hoya (24).

Den amerikanske proffbokseren sier i et intervju med Entertainment Tonight at han er takknemlig for at Barker – som i dag er gift med Kourtney Kardashian – stilte opp som farsfigur for datteren Atiana.

– Jeg er takknemlig for at Barker var der, som en farsfigur for datteren min, sier De La Hoya til Entertainment Tonight.

De La Hoya fikk datteren Atiana De La Hoya med Shanna Moakler i 1999. Året etter skal de to ha skilt lag.

FIKK EN DATTER: Oscar De La Hoya og Shanna Moakler fikk datteren i Atiana De La Hoya mars i 1999.

Moakler giftet seg senere med Blinks Travis Barker i 2004, og Barker ble stefar for Atiana, som da var fem år gammel. Senere fikk Barker og Moakler barna Landon (19) og Alabama (17).

De La Hoya har flere lovord om Barker.

– Han er en bra fyr. Jeg har den ytterste respekt for ham, sier De La Hoya.

Han legger til at de to har god kontakt.

– Jeg har snakket med ham flere ganger, og vi kommuniserer om Atiana. Jeg er bare takknemlig for det han har gjort, forteller De La Hoya til Entertainment Tonight.

Intervjuet ble gjort i sammenheng med utgivelsen av HBO-dokumentaren «The Golden Boy» om boksekarrieren til De La Hoya.

NÆRT FORHOLD: Travis Barker (47) har et nært forhold til stedatteren Atiana De La Hoya (24)

Barker har flere ganger uttalt seg om foreldrerollen og sier til People Magazine:

– Barnas beste er det vi har i tankene, ingenting annet.

I tillegg er Barker stefar til barna til Kourtney Kardashian, Mason (13), Reign (8), og Penelope (11), som hun har sammen med barnefar Scott Disick.

Barker giftet seg med Kourtney Kardashian (44) i 2022, og sammen venter de en sønn. Hun delte gladnyheten på konserten til ektemannen forrige måned.

Det gjør at trommisen i løpet av året stolt kan kalle seg far og stefar til syv barn.