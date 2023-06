FINALISTENE: Evelina Moholt (fra venstre), Aslak Maurstad, Emilie Helgesen, Victor Sotberg og Tarjei Svalastog kjemper om seieren i sesong to av «Forræder» på TV 2 Play.

Vant «Forræder»: − Ganske utrolig

SPOILER-ADVARSEL: I flere uker har TV-seere sett hvordan Aslak Maurstad og Victor Sotberg har lurt sine medspillere til å tro at de er lojale. Nå er vinneren klar.

– Det man går gjennom er jo mest gøy, men også litt grufullt, sier skuespiller og gamer Aslak Maurstad (31) til VG.

Han var en av fem spillere sto til siste slutt, sammen med «Skal vi danse»-danser Tarjei Svalastog (24), gamer Emilie Helgesen (32), skuespiller og sanger Evelina Moholt (23), programleder og youtuber Victor Sotberg (31). De kjempet alle for å stikke av med sølvpremien, og ikke minst – virkelig finne ut hvem som faktisk er til å stole på.

– Hadde egentlig gitt opp

Regelen er som følgende: Dersom én av forræderne står igjen i siste runde, er det de som stikker av med premiepotten.

Etter en dramatisk finale var det forræderen Aslak Maurstad som stakk av med seieren.

Lenge så det ut som at de lojale kom til å seire denne runden. Det var nemlig tydelig at den største mistanken var rettet mot de to som faktisk var forrædere, nemlig Sotberg og Maurstad.

Men så skjer det en tvist, og det dyrkes nok en gang usikkerhet rundt hvem man faktisk kan stole på i programmet.

I programmet er Maurstad klar: Han var så sikker på å bli avslørt at han nesten var klar for å kaste inn håndkleet og la de lojale vinne.

– Jeg og Victor hadde egentlig gitt opp. Vi tenkte lenge «nå er det over». Jeg trodde jeg hadde tapt, og tenkte at nå går det ikke. Så åpnet det seg en liten mulighet, sier han til VG.

TRODDE SLAGET VAR TAPT: Det så lenge ut som de lojale kom til å vinne.

Muligheten var da Tarjei Svalastog nok en gang endret mening om hvem som var forræder. Gjennom hele sesongen har han hatt mistanke mot Maurstad, men lot seg til slutt overbevise om at han var lojal.

Det skulle vise seg å ikke være så lurt.

Maurstad trekker frem at Tarjei Svalastog gjennom hele sesongen har vært tydelig og gått hardt ut med sine teorier, men det holdt ikke helt til mål:

– Det som var Tarjeis største styrke, ble hans akilles, sier Maurstad, som tilføyer at det at han vant til slutt, var ganske utrolig.

SLÅTT PÅ MÅLSTREKEN: Tarjei Svalastog klarte ikke avsløre hvem som var forrædere.

Dette skal pengene brukes på

Gjennom sesongen så har det blitt samlet inn sølvbarrer underveis, som til slutt endte med en finalepott på 132.000 kr.

– Jeg skal nok gi mesteparten til veldedighet, sier Maurstad.

Noe skal gå til Zulufadder, organisasjonen til hans mor, skuespiller Mari Maurstad, som hjelper barn i Sør-Afrika. Litt penger skal også gå til Flyktninghjelpen hvor «Forræder»-kollega Torstein Bae jobber.

Han understreker at han ikke hadde vunnet, hadde det ikke vært for sine med-forrædere.

– Også skal jeg invitere Tarjei og Evelina på en bedre middag, på grunn av den finalen. Kanskje Victor og Emilie og.

1 / 2 VANT: Aslak Maurstad stakk av med seieren i sesong to av «Forræder». PENGEPOTT: Aslak fikk ta meg seg sølvbarrer til en verdi av 132.000 kr hjem. forrige neste fullskjerm VANT: Aslak Maurstad stakk av med seieren i sesong to av «Forræder».

