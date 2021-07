PROTESTERTE: Ella Marie Hætta Isaksen og Sara Andersen Vågenes plasserte seg på gravemaskinen onsdag. Foto: PRIVAT

«Stjernekamp»-vinneren lenket seg fast til gravemaskin: − Vi vant dagen i dag

Ella Marie Hætta Isaksen (23) holdt løftet sitt om å lenke seg fast med kjetting for å hindre den planlagte gruvedriften i Repparfjord.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Isaksen og andre demonstranter hindret onsdag den første gravingen på den omstridte industritomten i Kvalsund i Troms og Finnmark.

Bakgrunn: Regjeringen sa ja til gruvedrift

– Vi aksjonister har oppholdt oss her og holdt oppsyn i en måned. I dag våknet vi av at gruvedirektøren selv kom inn i lavvoen, sier artisten til VG.

Dermed fikk demonstrantene det travelt. Aktivistleiren ligger nemlig en kilometer unna selve tomten.

– Vi takket gruvesjefen for at han ga beskjed, og så spurte vi om han kunne forlate leiren. Vi måtte jo mobilisere til aksjon. Dette har vi varslet for mange år siden, og i dag kom dagen, sier Isaksen.

ARTISTYNDLING: Ella Maire Hætta Isaksen under feiringen av Halvdan Siversten i Oslo Spektrum i fjor. Foto: Helge Mikalsen, VG

Første anleggsmaskin var på plass da demonstrantene ankom stedet. En gjeng aksjonister satte seg derfor midt i veien for å hindre at flere kjæretøy kunne passere.

Isaksen og en annen kvinne, Sara Andersen Vågenes (26), lenket seg fast til anleggsmaskinen med kjetting, og der ble de sittende.

– Vi vant dagen i dag. De kom ingen vei, sier Isaksen.

KJETTING: Ella Marie Hætta Isaksen (t.v.) og Sara Andersen Vågenes var utstyrt med både lenker, plakater og varme klær. Foto: PRIVAT

23-åringen presiserer at alt gikk trygt for seg.

– Vi er erfarne aksjonister. Det er ikke anleggsarbeiderne som er våre fiender. Det er for så vidt ikke gruvedirektøren heller, selv om han må stå til ansvar for prosjektet. Vi er sinte på myndighetene som tillater en drift som vil påvirke fjorden og reindriften, sier Isaksen.

Hun kan opplyse at tonen var god mellom demonstrantene og arbeiderne.

– Jeg fikk til og med skryt for musikken jeg lager, sier hun.

Administrerende direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt (56), bekrefter overfor VG at han tok turen til aksjonistleiren onsdag morgen.

– Vi har en gjensidig avtale om at vi skal holde hverandre orientert om planer på begge sider. Så da det ble klart at vi skulle starte tidlig i dag, kjørte jeg til leiren.

Rushfeldt hadde først forsøkt å tekste lederen i Natur og Ungdom, men så viste det seg at hun ikke var til stede i leiren. Det var likevel viktig for ham at aksjonistene fikk beskjed, så derfor dro han til leiren.

– Det er også for å forsikre oss om at ingen skal gå nær en maskin i arbeid, for det er det aller verste som kan skje.

TOPPSJEF: CEO i Nussir ASA, Øystein Rushfeldt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Gruvedirektøren hadde forventet at aksjonistene ville dukke opp.

– Det var ingen stor overraskelse for oss.

– Hva skjer videre nå?

– Hvis de sitter i veien, så kjører vi jo ikke over dem. De er i sin fulle rett til å vurdere hvor mye og hvor lenge de vil holde på. Jeg spør dem ikke om detaljer, sier Rushfeldt.

Han har ikke tenkt å flytte aksjonistene med makt. Politiet er ingen bra løsning heller, mener han.

– Det betyr at man ikke har klart å snakke sammen. Ennå er dialogen grei, og jeg vil heller møte dem i debatter enn å ringe politiet. Men blir de sitende der hele høsten, så må vi jo arbeide. Det sier seg selv.

ENGASJERT: Ella Maire Hætta Isaksen demonsterte også sammen med Natur og Ungdom i Oslo i 2019. Foto: Stian Lysberg Solum

Det var to måneder etter at Isaksen vant «Stjernekamp» i desember 2018, at det ble klart at Nærings- og fiskeridepartementet hadde innvilget driftskonsesjon for gruvedrift på Nussir-feltet i Kvalsund i Finnmark – til tross for heftige protester fra både Naturvernforbundet, Sametinget, Natur og ungdom og Unge Venstre.

Isaksen, som siden 2014 har kjempet mot gruveplanene, har brukt sin stjernestatus til å tale for hjertesaken – som da hun rett etter regjeringens beslutning uttalt til VG at hun var «veldig sint og lei seg» over det hun mener er et overgrep mot samisk kultur.

FAKTA: Kobbergruven i Kvalsund Næringsdepartementet ga 14. februar 2018 driftskonsesjon til Nussirs kobberutvinning i Kvalsund i Finnmark.

Kobbergruveprosjektet anses som kontroversielt blant annet i Sametinget og i NSR på grunn av konsekvensene det vil ha for reindriften og miljøet. Sametingsrådet vil klage vedtaket inn for Kongen i statsråd.

Gruvedriften har også fått mye kritikk for planene om å lagre gruveavfallet på bunnen av Repparfjorden.

Kobberforekomsten ved Nussir og Ulveryggen ble oppdaget på 1970-tallet, og i dag er det selskapet Nussir ASA som kontrollerer rettighetene. Nussir får nå tillatelse til produksjon av 50.000 tonn kobberkonsentrat per år. Kobberproduksjonen betyr at omtrent 400.000 tonn ikke-metallholdig gråberg må fjernes per år.

Det forventes at gruven vil sysselsette om lag 150 årsverk, og dessuten rundt 200 arbeidsplasser i andre næringer i Nord-Norge, går det fram av konsesjonsvedtaket fra Næringsdepartementet. Vis mer

Tidligere i sommer fikk Repparfjord-aksjonistene støtte av den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg (18).

Selv om Isaksen har hatt mindre spillejobber som følge av pandemirestriksjoner, har hun enkelte oppdrag som gjør at hun ikke kan være til stede i leiren hele tiden.

– Jeg er her så mye jeg kan, og nå er det andre uken i sommer. Men jeg har jo en jobb ved siden av. Men når jeg ikke holder på med den, så er jeg her. Vi er mange som forsøker å stoppe dette, og vi er klare for å forsinke prosjektet ytterligere, sier hun.