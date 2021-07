STOPP EN HAL: To tilfeller av coronavirus har i følge flere internasjonale medier blitt påvist på Bridgerton-settet. Foto: LIAM DANIEL/NETFLIX

Medier: Bridgerton stopper innspilling etter coronasmitte

Innspillingen av den andre sesongen av Netflix-serien skal ha blitt stoppet på ubestemt tid på grunn av to coronatilfeller.

Av Hege Bellika Hansen

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

To personer på settet skal ha fått påvist covid-19 i løpet av én uke, skriver flere internasjonale medier, blant andre Entertainment Weekly, basert på anonyme kilder på settet.

Ifølge Deadline ble første smittede registrert på torsdag, noe som førte til en 24-timers midlertidig stopp i filmingen. Neste smittetilfelle skal ha blitt påvist lørdag og forårsaket full stopp.

Fansen har etterspurt den andre sesongen av den populære TV-serien siden premieren i desember 2020.

Hvor lenge innspillingen blir satt på pause er uvisst.

En representant for Netflix bekreftet til Entertainment Weekly i forrige uke at innspillingen var satt på pause, men hadde ingen ytterligere kommentar. Netflix har heller ikke bekreftet hvorvidt skuespillerne er blant de smittede.

I januar 2021 ble det bekreftet at sesong to var på vei, og tre måneder senere, i april, ble sesong 3 og 4 av Bridgerton bekreftet. Da skal innspillingen av sesong to ha vært i gang.

Storbritannia opplever for øyeblikket en stigende smittetrend. Eksperter har uttrykt at den omdiskuterte gjenåpningen som trådte i kraft natt til mandag er «farlig» og «prematur».

UVISS VENTETID: Storbritannias smittetrend har stukket kjepper i hjulene for innspillingen av ettertraktede Netflix-seriens andre sesong. Foto: LIAM DANIEL/NETFLIX / BRIDGERTON_108_LD_unit_01959

På gjensyn med favorittkarakter

Karakteren hertugen av Hastings, spilt av Regé-Jean Page (30), vil ikke vende tilbake til skjermen sammen med de andre Bridgerton-skuespillerne.

Rollen som den komplekse hertugen ble en stor favoritt blant TV-seerne. Derfor vakte den uventede nyheten oppsikt blant fans på sosiale medier.

Bridgerton debuterte med sin første sesong 25. desember 2020.

Den omhandlet for det meste hertugens forhold med den lovende debutanten Daphne Bridgerton, spilt av Phoebe Dynevor (25).

Den andre sesongen vil fokusere på broren til Daphne, Anhony Bridgerton, spilt av Jonathan Bailey (33). Entertainment Weekly rapporterer at sesongen vil omhandle kampen hans om å finne en kone.

En mulig kandidat er den nye karakteren Kata Sharma, spilt av Simone Ashley (26) kjent fra Netflix-serien Sex Education.