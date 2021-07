MILLIONBELØP: Ifølge TMZ skal Britney Spears far Jamie Spears ha tjent millioner på datterens vergemål. Foto: Chris Pizzello / Invision

Rettsdokumenter avslører hva faren til Britney Spears skal ha tjent på vergemålet

I nye rettsdokumenter beskrives Britney Spears’ forhold til sin far som «traumatiserende, sinnssykt og giftig». I tillegg skal faren ha tjent millioner på vergemålet.

Videre beskrives pappa Spears som både «skummel» og «truende» i de nye rettsdokumentene VG har sett.

Beskrivelsene kommer i sammenheng med rettssaken Spears’ fører mot sin far, for å avslutte vergemålet hun har vært under de siste 13 årene. Vergemålet gjør at Spears far, Jamie Spears, har full kontroll over blant annet pop-stjernens kontoer.

Spears og hennes nye advokat Matt Rosengart hevder videre at vergemålet har strippet henne for hennes verdighet, selvstyre og grunnleggende friheter.

Skal ha tjent millioner

Dessuten hevder dokumentene at Jamie Spears gjennom vergemålet mottar 16.000 dollar i måneden, 2000 dollar mer enn han har tildelt datteren, pluss 2000 dollar i «kontorutgifter».

Dette utgjør til sammen nærmere 160.000 norske kroner per måned.

Han skal ifølge dokumentene også ha mottatt 1,5 prosent av inntektene for Spears’ Vegas-show, noe som skal ha utgjort rundt 18,5 millioner kroner.

The Guardian skriver at faren hevder han ikke har hatt noen kontroll over datterens personlige anliggende på nesten to år.

MILLIONER: I nye rettsdokumenter kjendisnettstedet TMZ skal ha fått tilgang på skal faren ha tjent millioner på vergemålet. Foto: AP

I rettsdokumenter VG har sett har Britney Spears og hennes advokat Matt Rosengart også levert forslag til hvem de vil skal ta over vergemålet etter hennes far.

Det er det den autoriserte regnskapsføreren Jason Rubin som nå foreslås som Spears’ nye verge.

I dokumentene foreslås det at Rubin blant annet skal ha tilgang til alle kontrakter, Spears sine eiendeler og økonomi, muligheten til å utlyse besøksforbud som anses for å være passende, og ansette advokater.

– Dere vet hvem dere er

Det var i juni i år at Britney Spears første gang brøt tausheten rundt det omstridte vergemålet, før hun i juli langet ut mot flere av sine nærmeste.

– Det finnes ikke noe verre enn når dine aller nærmeste, som aldri stilte opp for deg, publiserer ting om situasjonen din, uansett hva den måtte være, og gir sin støtte... Det finnes ingenting verre enn det, raste hun i et innlegg på Instagram.

– Hvordan våger dere å offentliggjøre at dere bryr dere nå... Strakte dere ut en hånd da jeg holdt på å drukne?, skriver hun videre.

LA UT INNLEGG: Britney Spears langet tidligere denne måneden ut på Instagram. Foto: Eduardo Munoz / X01440

Hun nevner ingen navn i det nådeløse innlegget.

– Dere vet hvem dere er, skriver hun.

Hun har også selv tatt i bruk emneknaggen #FreeBritney, som ble startet av fansen til popstjernen for å rette oppmerksomheten på vergemålet hun har vært under det siste 13 årene.

De mener hun har fått innskrenket frihet med faren som verge, og vil fri henne fra han.