DREPT: Tiktokeren Anthony Barajas (19) og venninnen Rylee Goodrich (18) døde etter at de ble skutt på kino i hjembyen Corona i USA. Foto: Gofoundme/Instagram

Influencer Anthony Barajas døde etter kinoskyting

Tiktokeren Anthony Barajas (19) er død etter at han og venninnen ble skutt under en filmvisning mandag.

Den populære influenseren Anthony Barajas døde av skadene etter at han ble skutt mandag kveld.

Det melder Corona Police Department, ifølge CBS Los Angeles. Dødsfallet er omtalt av flere amerikanske medier.

Barajas var på kino med venninnen Rylee Goodrich (18) i byen Corona, sørøst for Los Angeles. Hun mistet også livet i angrepet. Han ble hardt skadet, og ble lagt i respirator etter skytingen.

Paret skal ha vært på sin første date, ifølge Goodrichs far i et intervju med FOX 11.

Barajas har over 920.000 følgere på TikTok, og over 43.000 følgere på Instagram.

Mann pågrepet

Ifølge CBS var det rengjøringspersonalet på kinoen Regal Edwards som fant paret skutt, og varslet politiet.

– På et tidspunkt gikk en ansatt inn i kinosalen for å vaske eller rydde, og da ble nødsamtalen ringt inn, sa Tobias Kouroubacalis fra politiet i Corona til CBS torsdag.

Politiet skal ikke ha fått tydelig beskjed om hva det var som hadde skjedd, men fått vite at noen blødde. Dermed visste ikke betjentene hva de gikk til før de ankom stedet, og fant de skuddskadede ungdommene.

Ingen våpen skal ha blitt funnet på stedet.

Det unge paret ble skutt under en visning av «The Forever Purge». Det var kun seks billetter som hadde blitt solgt til visningen.

En 20 år gammel mann ble pågrepet i løpet av 72 timer. Angrepet virket uprovosert, ifølge politiet i Corona. Motivet for skytingen er fortsatt ukjent, og den pågrepne mannen skal ikke ha kjent Barajas eller Goodrich.

Det verste året på lenge

2021 later ifølge Washington Post til å bli det verste året på flere tiår når det kommer til ofre drept med skytevåpen etter at 2020 ble et rekordår.

I løpet av årets første fem måneder har skytevåpen drept mer enn 8.100 personer i USA.