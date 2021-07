OPPSIKTSVEKKENDE: Den nye versjonen av den populære serien «Gossip Girl» omtales av en seer som en fornærmelse mot originalen. Foto: Jose Perez / SplashNews.com / Splash News

«Gossip Girl» vekker fryd og forferdelse hos seere

Første episode av den omdiskuterte rebooten har skapt debatt på sosiale medier. «De holdt ikke noe tilbake», skriver en seer på Twitter.

Av Hege Bellika Hansen

Publisert: Nå nettopp

Nesten ti år siden den populære TV-serien gikk av skjermen har den nye versjonen utløst sterke reaksjoner – ikke ulikt forgjengeren.

Originalen ble omtalt som «enhver forelders verste mareritt» og «ufattelig upassende» av amerikanske medier. Den ferske nyskapningen får heller ikke de hyggeligste anmeldelsene.

Noen av seerne reagerer derimot i ekstase.

– Endelig en reboot av en serie som faktisk er bra, skriver en fan på Twitter.

les også Ti år siden «Gossip Girl» – slik ser de ut nå

En annen seer går så langt som å skrive at serien kan bli en av de beste tenåringsseriene for denne generasjonen.

– Karakterene, settingen, og atmosfæren blandes på en måte som perfekt setter tonen for en historie som holder deg på kanten av setet ditt, står det blant annet i tweeten.

The Guardians anmelder legger merke ved at den nye versjonens sammensetting og elementer løser flere av forgjengerens problemer.

Ett eksempel som han peker ut er mangelen på mangfold blant originalens karakterer, noe skaperne bevisst har gått inn for å forbedre i den ferske rebooten.

– Den nye Gossip Girl er rasemessig mangfoldig, med to svarte kvinner i hovedrollene, skeive og seksuelt flytende, skriver Adrian Horton.

les også Hun får hovedrolle i nye «Gossip Girl»

– En fornærmelse

Seriens twitter-konto har jevnlig avslørt mange oppsiktsvekkende sniktitter helt siden November. Og siden da har fansen ventet i spenning.

Derfor var responsen stor da traileren kom ut for en snau måned siden. Det lille glimtet av hva som skulle komme lovet trekant, intriger og skandale.

les også «Gossip Girl»-stjerne fjernet fra BBC-serie etter anklager

les også Gossip Girl kommer tilbake med ny sesong

Men ikke alle liker det de ser i den første episoden.

– Jeg hater hver karakter. Skuespillet suger, skriver en seer på Twitter og omtaler episoden som forferdelig.

– Dette er en fornærmelse, står det videre i tweeten.

Ikke talentfulle nok

En seer skriver at den nye serien er et vemodig syn sammenlignet med originalen, og flere sår tvil om at de nye karakterene kan nå opp til originalens hovedrolleinnehavere.

– Alle vet at ingen kan slå Leighton Meester som Blair Waldorf, skriver en seer.

Seriens seere er ikke de eneste som tviler.

Vox sin anmelder skriver faktisk at «Gossip Girl» ikke har noe nytt å tilby sine seere, og det spesielt grunnet mangelen på en skuespiller som Leighton Meester (35).

– Uten Meester eller hennes likeverdige talent på sin side, har den rett og slett ikke ferdighetene til å få til det den prøver på, skriver hun.