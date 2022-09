LIGNER: En gammel krigsbunker (t.v.) og originalen til høyre.

«Rod Stewart ser bra ut»

«For faen», skriver Rod Stewart om sammenligningen som i skrivende stund har nær 560.000 «likes» på Twitter.

Den satiriske Twitter-kontoen «No Context Brits» delte for en uke siden bildet av det som skal være en gammel krigsbunker med gresstuer rundt.

«Rod Stewart ser bra ut», lyder det i meldingen som gikk ut til kontoens én millioner følgere.

Nå har altså den skotskbritiske poprock-veteranen (77) selv fått med seg «fenomenet». Ikke bare det – Stewart er blant de over 42.000 som har delt Twitter-posten.

Så ingen skal påstå at Rod Stewart ikke har selvironi. Glosen han serverer på Twitter er nemlig etterfulgt av en lattergråt-emoji.

Stewart, kjent for låter som «Sailing», «Do Ya Think I’m Sexy» og «The First Cut Is The Deepest, har solgt mer enn 130 millioner album verden over. Han har fått stjerne på Hollywood Walk of Fame i Los Angeles og er slått til ridder i hjemlandet.

At folk og annet ligner på kjendiser, er populære snakkiser i sosiale medier. Som den ni måneder gamle babyen som gliser så likt Woody Harrelson (61) at filmstjernen selv nylig ble imponert.

For ikke å glemme da verden fikk vite at president Donald Trump (76) hadde en haug med «dobbeltgjengere» på Kvaløya i Troms.

