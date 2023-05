Grace Bumbry synger nasjonalsangen på Kennedy-senteret i Washington i 2009.

Historisk operastjerne er død

Grace Bumbry – en av de største svarte operastjernene gjennom tidene – er død, 86 år gammel.

NTB

Hun døde i Wien søndag.

Hun slo gjennom internasjonalt i 1960 som Amneris i Verdis «Aida» i Paris-operaen. Hun var den første svarte sangeren ved Paris-operaen.

Bumbrys suksess banet vei for en generasjon svarte opera- og konsertsangere. Amerikaneren behersket både rollen som mezzosopran og som sopran.

Grace Bumbry i London i 1968, der hun hadde spilt Verdis «Aida» – et stykke hun spilte i flere byer til strålende kritikker.

Operahuset The Metropolitan i New York skriver i et minneord at Bumbry var en av de mest strålende sangstjernene i forrige århundre.

– Hennes rike, kraftfulle og sanselige stemme krysset de tradisjonelle kategoriene mezzosopran og sopran. I alle sine 15 roller hos Met var hun en intens og gripende artist, skriver operahuset.

Bumbry opptrådte blant annet i Oslo på fredskonserten i 1994. Da fremførte hun låten «Time for peace» sammen med blant annet 200 israelske, palestinske og norske barn.

Så sent som i 2013 sang hun som 76-åring Grevinnen i Tsjajkovskijs «Spardame» ved Wiener Staatsoper til strålende kritikk.

