JOBB: Arthur Edwards (t.h.) har fulgt de kongelige til over 120 land, som her – med Charles og Camilla i Egypt i 2021.

Hyller dronning Camilla: − Kongen er heldig

Arthur Edwards (82) er fotorebellen som ble tatt inn i varmen.

Når den nye kongen og dronningen 6. mai kommer ut på balkongen med kronene på, står Edwards spent foran Slottet. The Sun-fotografen har fulgt den britiske kongefamilien i 45 år, og dette blir et høydepunkt.

– Det er det eneste jeg har tenkt på i mange uker, sier Edwards til VG.

Han er på fornavn med de kongelige. Charles og Camilla kaller ham bare Arthur.

– Kong Charles er en fryd å jobbe med. Jeg har reist verden rundt med ham.

I en fersk BritBox-dokumentar om Edwards’ karriere, sier kong Charles til fotografen at «alle disse opplevelsene ville ikke vært det samme uten deg».

LANGT «FORHOLD»: Arthur Edwards og kong Charles har opplevd mye sammen

Men det har ikke alltid vært sånn. Da Edwards tok bilder av unge prins William på sin første ferie med kjæresten Kate i 2004, skal Slottet ha tatt affære.

Edwards sier han ble oppringt av en opprørt pressesekretær.

– Da ble jeg bannlyst fra de to neste offisielle anledningene, sier han og ler.

Edwards var også fotografen som i 1977 gjorde et nummer av at prins Charles begynte å miste håret, og som resulterte i følgende forside på The Sun: «Oops, Charles! Du har en flekk i bakhodet».

FAKSIMILE: Forsiden på The Sun i 1977.

Under deres neste møte skal Charles ha kommet bort og spurt: Er du han som tok bilder av min skalle? Hvor mange så det?

Edwards forklarte da at avisen hadde solgt rundt tre millioner eksemplarer, hvorpå Charles responderte:

– Å Gud, da er det årsaken til at hvor enn jeg nå beveger meg, så tar folk bilde av bakhodet mitt.

Dette var første gangen Edwards og Charles snakket sammen, men det ble ikke siste.

GOD TONE: Charles og Arthur Edwards.

Ofte spør folk ham om hvordan Charles egentlig er.

– Da svarer jeg at han alltid setter andre foran seg selv. Og han bruker den posisjonen han hadde i så mange år, som prinsen av Wales, og nå kongetittelen, for å tjene andre.

Edwards sier at han sluttet å være «en aggressiv fotograf» og i stedet valgte å bli «en slags støttespiller».

SVINGOM: Arthur Edwards bød Camilla opp til dans på et tea-party i Bristol i 2017. Hun takket ja.

Ikke minst roser Edwards Camilla og mener hun er godt skikket for sin nye rolle.

– Han er heldig. Kongen er heldig. Vi kan alle være takknemlige for at dronning Elizabeth før hun døde sa at hun ønsket Camilla som dronning, sier 82-åringen.

– Jeg har sett henne oppmuntre fengselsfanger til å lære å lese. Hun er omsorgsfull og veldig positiv, og jeg har aldri sett henne humørsyk.

Edwards mener Camilla er en sterk støtte for sin mann.

– Det er hennes viktigste oppgave. Når han jobber for hardt, bremser hun ham.

2019: Arthur Edwards og Camilla i Berlin i mai 2019, mens han viser henne bilde av prins Harry og hertuginne Meghans nyfødte baby, Archie.

Edwards har bydd Camilla opp til dans, og da Edwards fylte 80 år i 2020, la Charles og Camilla ut en personlig gratulasjon på Twitter.

– Camilla utgjør en stor forskjell i Charles’ liv. Ikke minst har hun gjort ham lykkeligere. Når jeg møter de to, så ler de alltid.

2019: Daværende hertuginne Camilla vinker til Arthur Edwards på Caymanøyene.

At Edwards er på godfot med de kongelige, ble bevist for alle da dronning Elizabeth i 2012 ga ham utmerkelsen MBE, Member of the Most Excellent Order of the British Empire.

Fotografen fikk utmerkelsen for enestående bidrag til aviser.

– Jeg kan ikke tro at jeg gir deg denne, spøkte dronningen den gangen.

HEDER: Dronning Elizabeth overrakte den høythengende MBE-medaljen til Arthur Edwards I 2012.

2018: Arthur Edwards (t.h.) overrekker det daværende prinseparet en bok med bilder tatt over mange år.

HUMOR: Prins Harry gjør ablegøyer med Arthur Edwards på en jobb for noen år siden.