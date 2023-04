BLIR HJEMME: Hertuginne Meghan blir hjemme i USA for å feire sønnens fire årsdag, mens prins Harry er til stede under kroningen av kong Charles 6. mai.

Slik skal lille prins Archie feire bursdag uten pappa

6. mai fyller den lille prinsen fire år. Det er samme dag som kong Charles skal krones. Med pappa prins Harry i England – blir det en rolig feiring for Archie.

Det skriver amerikanske People.

– Det blir er lite selskap med mamma hertuginne Meghan, hennes mor Doria Ragland – og noen venner og selvfølgelig lillesøster prinsesse Lilibet, skriver magasinet og viser til kilder som står familien nær.

Etter flere uker med spekulasjoner rundt hvorvidt kongens yngste sønn, prins Harry ville være til stede under kroningen til kong Charles sendte Buckingham Palace ut denne pressemeldingen for en drøy uke siden.

BESKYTTER BARNA: Det finnes svært få bilder av de to barna til Meghan og Harry. Dette bildet av prins Archie er fra september 2019.

– Buckingham Palace er glad for å kunne bekrefte at hertugen av Sussex skal delta på kroningsseremonien i Westminster Abbey den 6. mai. Hertuginnen av Sussex blir værende i California med prins Archie og prinsesse Lilibet.

Samtidig vekket det oppsikt at hertuginne Meghan prioriterte sønnens bursdag fremfor kroningen til svigerfar, kong Charles.

– Det er veldig uvanlig at hun som medlem av kongefamilien ikke deltar ved sin svigerfars kroning, sa historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen til VG.

Forholdet mellom prinseparet i USA og de andre kongelige i Storbritannia har lenge vært svært anstrengt. Ikke minst etter Netflix-dokumentaren og prins Harrys selvbiografi.

SNART TO ÅR: Lilibet, her avbildet på et offisielt bilde fra ettårsdagen i fjor.

Men på hjemmebanen til prins Harry og hertuginne Meghan er forholdene langt bedre. Ikke minst er det ifølge Peoples kilder et tett og nært forhold mellom parets to barn, prins Archie og prinsesse Lilibet.

– De er så søte med hverandre og han er veldig oppmerksom i forhold til lillesøsteren sin. Når hun ikke er i nærheten spør gjerne storebroren «hvor er Lili», skriver People.

Lilibet er for øvrig oppkalt etter sin oldemor, dronning Elizabeth, som hadde Lilibet som sitt kallenavn. De to rakk å møtes for første gang i fjor, da prins Harry tok med familien til dronningens platinajubileum.

I vinter ble det også klart at de to barna til prins Harry og hertuginne Meghan er henholdsvis prins og prinsesse. Titlene har de de fått etter at bestefar kong Charles ble konge.

– Barnas titler har vært føderett siden dere bestefar ble konge. Denne saken har vært avgjort i en tid, i enighet med Buckingham Palace, het det da i en uttalelse fra talspersonen til prins Harry.