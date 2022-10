HERTUGINNE: Meghan, her utenfor Windsor Castle i september etter dronning Elizabeths bortgang.

Hertuginne Meghan følte hun ble sett på som en bimbo

Hertuginne Meghan (41) ser tilbake på tidligere TV-stunt.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hertuginne Meghan lanserte podkasten «Archetypes (Arketyper, norsk overs., red.anm.)» i august. Hun forklarte da at hensikten er å ta for seg «merkelapper og mønster som forsøker å begrense kvinner og sette dem i bås».

I tirsdagens episode mimrer amerikanske Meghan tilbake til 2006, da hun var én av 25 kvinnelige koffertbærere i gameshowet «Deal or No Deal».

– Dette var for meg fascinerende, sier hertuginnen om konseptet, som også ble laget i norsk versjon på TV 2 på samme tid.

– Jeg hadde studert skuespill, og i likhet med mange av de andre kvinnene jeg delte scene med, så var det skuespiller jeg ville bli. Så selv om «Deal og No Deal» ikke handlet om skuespill, så var jeg virkelig takknemlig. For å ha en betalt jobb mens jeg gikk på auditions, forklarer hun.

EKTEPAR: Hertuginne Meghan og prins Harry i Nederland i april.

Meghan peker på at hun som ansatt var en del av en fagforening, fikk helseforsikring og andre goder.

– Det var fantastisk! Men likevel – jeg hadde også studert internasjonale forbindelser på college, sier Meghan og forteller om hvordan hun på den tiden reiste fra ambassade til ambassade i utlandet og ble «verdsatt spesielt på grunn av hjernen sin».

– Men her ble jeg verdsatt for det helt motsatte, sier Meghan og beskriver hvordan hun og de andre koffertvertinnene ble sminket, frisert og pyntet til fingerspissene før hver sending.

– Alt handlet om skjønnhet, og ikke nødvendigvis om hjerne, sier hertuginnen.

Hun bestemte seg for å slutte i TV-showet, fordi det fikk henne til å føle seg objektivert og lite intelligent. Meghan presiserer at de andre koffertbærerne også var intelligente kvinner, men hun snakker kun på egne vegne.

– Jeg ble redusert til denne bestemte arketypen, sier Meghan før hun presenterer et lydklipp av stemmen til New Yorker-reporter Clare Malone, som snakker om begrepet bimbo.

Malone sier Bimbo er et ord som «brukes for å redusere en vakker kvinne til noen som kanskje er billig eller dum».

– Denne arketypen om dum og blond har festet seg i kulturen. Hvordan kan vi skrelle bort dette? spør Meghan i podkasten.

2012: Meghan Markle, som hun da het, på GQ-party i Los Angeles – fem år før hun forelsket seg i prins Harry.

Hertuginnen, som tidligere het Markle til etternavn, sluttet som skuespiller i 2017. Da ble det nemlig kjent at hun skulle gifte seg med britiske prins Harry (38). På den tiden hadde Meghan en rolle i TV-serien «Suits».

Meghan, som i dag er mor til to, håper at datteren Lilibet (1) vil bli verdsatt for sine evner i stedet for utseendet.

– Jeg vil at hun skal sikte litt høyere. Ja, jeg vil at min Lili skal få seg utdanning og trakte etter kunnskap – og at hun skal sette sin stolthet i det, sier Meghan.

I hver podkastepisode samtaler hertuginnen med andre markante kvinner. I den ferskeste episoden, den sjette i rekken, er det hotellarving og realitykjendis Paris Hilton (41) hun har med seg – en kvinne som også har måttet tåle å bli satt i bås på grunn av utseendet.

– I dag definerer hun seg som hun selv vil, sier hertuginnen om sin berømte gjest.