Skuespiller tapte søksmål mot Kevin Spacey

Kevin Spacey har vært inn og ut av rettssaker de siste årene. Han er tidligere dømt for seksuelle overgrep og er tiltalt for flere overgrep.

Hollywood-veteranen Kevin Spacey har igjen vært i retten etter beskyldninger fra skuespiller Antony Rapp.

Rapp vant ikke frem med sitt sivile søksmål mot Kevin Spacey, melder Reuters.

Juryen mener det ikke var bevist at Spacey begikk overgrep, og søksmålet blir dermed avvist.

Skuespilleren saksøkte Spacey for uønsket seksuell oppmerksomhet da han var 14 år gammel, og krevde over 420 millioner kroner i erstatning.

Dette er anklagene

Det er to år siden Rapp gikk til sivilt søksmål mot Spacey.

Antony Rapp hevder at Spacey forgrep seg på ham i 1986, da han var 14 år.

De jobbet begge på Broadway i New York, og Spacey skal ha invitert Rapp med til en fest i sin leilighet.

Rapp har i retten vitnet om at Spacey etter at alle gjestene hadde gått, klådde på ham, og at Spacey deretter plasserte ham på en seng og la seg over ham.

Spacey innrømmet at han kjente Rapp, men nektet for at den aktuelle hendelsen har funnet sted.

Inn og ut av retten

Det har stormet rundt Oscar-belønnede Spacey de siste årene, og han har vært ut og inn av retten.

63-åringen ble i august dømt til å betale over 300 millioner kroner i erstatning til «House of Cards»-produksjonsselskapet MRC for angivelige seksuelle overgrep bak kulissene til Netflix-dramaet.

Spacey er i tillegg tiltalt for fire overgrep mot tre menn i perioden 2005 til 2013. Selv har han nektet skyld. Denne rettssaken er planlagt til juni neste år.