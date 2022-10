FRIKJENT FOR SPYTTING: Da Vatn syklet forbi den russiske ambassaden tidligere i år spyttet han mot ringeklokken til ambassaden.

Filmprodusent Asle Vatn frikjent for å ha spyttet på den russiske ambassaden

Asle Vatn, som står bak flere norske film-suksesser, spyttet mot ambassaden for å utrykke sin motstand mot det russiske regimet. Da ila PST ham en bot han nektet å betale.

– Jeg er glad for at det kjennes ut som at den norske rettsstat er enig i prinsippet om at jeg kan ytre meg, og at det er helt legitimt å utrykke min mening, sier Asle Vatn (53) på telefonen til VG.

Han har produsert flere norske film-suksesser som blant annet «Tre nøtter til askepott» «Hodejegerne», «Mordene i Kongo» – og samtykker til at VG omtaler ham med navn og bilde.

Da Vatn syklet forbi den russiske ambassaden i april i år – som er en naturlig del av hans sykkelvei til og fra jobb – spyttet han mot ringeklokken til ambassaden.

– Som filmprodusent har jeg andre måter å kunne utrykke meg på politisk, men her var det mer en spontant handling i mangel på andre måter å utrykke meg på, sier han.

Ifølge dommen var det en politibetjent på stedet som så og meldte inn hendelsen. Noen dager senere sendte Oslo politidistrikt anmeldelsen til PST, ettersom saken hører under PST sitt mandat. Men Vatn nektet å betale forelegget på 6000 kroner. Han mente han benyttet seg av ytringsfriheten.

Torsdag måtte han derfor møte i Oslo tingrett. Der ble han frifunnet for hendelsen, ifølge en fersk dom fra tingretten.

– Jeg synes det er underlig bruk av ressurser, sier han.

I retten erkjente han seg ikke skyldig, men innrømmet altså å ha spyttet mot ringeklokken som tilhørte den russiske ambassaden. Avisa Oslo og Vårt Oslo har tidligere skrevet om at en norsk filmprofil ble bøtelagt for å ha spyttet på ambassaden.

«Han har forklart at han siktet mot kameraet på ringeklokken, og at han gjorde dette for å markere sin avsky mot den russiske stats handlinger mot Ukraina. Han ønsket at de som satt på innsiden og fulgte med på kameraet skulle se hva som skjedde», står det i dommen.

En av Vatns forsvarere, Bodil Kristine Høstmælingen, sier til VG at hun mener dommen er riktig.

– I denne konteksten var spytting ment som en ytring, og det forstås som en ytring, sier hun.

Påtalemyndigheten mente at mannen burde dømmes til en bot på 7200 kroner, og mente at han hadde «krenket en fremmed stat ved å tilsmusse et område».

I dommen viser retten til at ytringsfriheten setter en grense for hvilke ytringer som er straffbare.

Etter rettens syn var det ikke opplagt at spytting går under ordlyden i bestemmelsen «tilsmussing», ifølge dommen. Retten var heller ikke overbevist om at spyttingen ble rammet av den objektive gjerningsbeskrivelsen i bestemmelsen.

Retten viser til at spyttet knapt var synbart, samt at spyttet på en enkel måte lot seg fjerne, og at det på denne bakgrunn ikke er naturlig å karakterisere handlingen som tilsmussing.

«Etter rettens syn er det mer nærliggende å betrakte handlingen i nærværende sak som forakt og hån enn tilsmussing.».