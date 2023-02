Post Malone under VM i Qatar i fjor.

Post Malone kommer tilbake til Norge

Den amerikanske superstjernen vil lørdag 22. april gjeste Telenor Arena i Bærum utenfor Oslo. Det bekrefter Live Nation i en pressemelding.

Austin Richard Post, som den Grammy-vinnende artisten opprinnelig heter, har lagt til datoer på sin «Twelve Carat Tour» i anledning sitt fjerde kritikerroste album.

Amerikaneren er kjent for låter som «White Iverson», «Rockstar», «Sunflower», «Congratulations» og «Psycho».

Post Malone gjestet Norge senest sist sommer på Koengen i Bergen. Han har tidligere spilt på flere festivaler og klubber i Norge.

– I fjor inntok han et utsolgt Bergenhus festning og gjorde et magisk show for over 23.000 mennesker, og nå er vi veldig stolte over å ønske han velkommen tilbake Norge. Reisen fra første show på Blå til en av verdens største artister har vært helt sinnssyk, og det er en sann glede at han nå starter sin Europa-turné hos oss på Telenor Arena, sier Martin Nielsen i Live Nation Norge.

Post Malone kommer fra Texas, men har hatt sin base i Los Angeles før han senest flyttet til Utah.