«Blondinbella» er forlovet igjen

Gründeren og influencer Isabella «Blondinbella» Löwengrip fra Sverige annonserte nyheten på Instagram, natt til tirsdag.

Isabella «Blondinbella» Löwengrip (32) forlovet seg med kjæresten Paul Sundvik (56) i Kroatia.

De to har vært et offentlig par siden sommeren 2020, da Löwengrip la ut et innlegg av de to som kysset med billedteksten «Når livet plutselig snur og man treffer sitt livs store kjærlighet».

Löwengrip er regnet som en av Sveriges første store influensere. Hun begynte å blogge som 14-åring i 2005, og i 2010 var bloggen hennes, Blondinbella.se, Sveriges største blogg. I 2020 ga hun ut bok hos Petter Stordalens forlag. Den gangen kalte hun Stordalen en venn.

I dag har Löwengrip den største bloggen i Norden, med mer enn en million unike besøkere i måneden.

Les også Isabella Löwengrip etter valget: – Heksejakt Den tidligere toppbloggeren skriver i et innlegg på Instagram at hun opplever at svensker som stemmer borgerlig er blitt…

Det er ikke første gang Löwengrip planlegger en tur ned til alteret. I 2013 giftet hun og Odd Spångberg seg. Paret fikk to barn sammen, før de skilte lag mai 2017.

«Blondinbella» har tidligere snakket offentlig om fremtidsplaner med Sundvik. I 2021 sa hun at de to ønsket både giftermål og barn. I samme intervju snakket hun åpent om å ha bipolar lidelse.