NRKS LOKKEMAT FOR JENTER: Sophie Elise.

NRK forsvarer Sophie Elise-innkjøp: − Vi sliter med å nå jenter

Statskanalen vil ikke røpe hva de betaler for influencerens podkast-tjenester, men er tydelige på hva som er formålet: Å nå et ungt publikum, fortrinnsvis kvinnelig. Og de lover å kjøpe inn flere kjendiser.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sofie Steen Isachsen (27), kjent som Sophie Elise, gjorde sin inntreden som NRK-medarbeider med brask og bram denne uken.

Fra pressemelding om podkasten tirsdag, via store oppslag om hva den faktisk inneholdt – en beretning om pilleavhengighet og behandling for dette – onsdag, til tårevått Lindmo-intervju fredag.

Resultatet, i form av lyttertall, har gått som ønsket og planlagt, ifølge Rune Lind, redaksjonssjef i NRK Underholdningsavdelingen:

– Tallene er veldig høye. Som forventet. Vi visste at dette kom til å treffe mange, og det ser vi at det gjør, sier Lind til VG.

Millionbedrift

Men NRK er ikke bare ute etter «mange» med Sophie Elises podkast. De vil ha mange i en spesifikk målgruppe.

I pressemeldingen tirsdag var Lind klar på at NRK «trenger» podkasten, og at den skattefinansierte mediegiganten på Marienlyst «ikke har vært bortskjemte med alt for mange unge kvinnelige stemmer».

– Hvem ønsker dere å nå med Sophie Elises podkast?

– Unge voksne. Målgruppen er mellom 15 og 30 år, en målgruppe vi sliter med å treffe i NRK. Vi sliter med å nå jenter, sier Lind.

Som løsning på problemet trekker redaksjonssjefen frem både «Sophie & Fetisha» – podkasten med Sophie Elise og Fetisha Williams – og den så langt mindre profilerte podkasten «Hør’a!».

– Disse er veldig bra for oss å ha i porteføljen. De har absolutt appell til jenter, mener Lind.

Hva Sophie Elise koster er NRK mer tilbakeholdne om.

Lind sier at det er flere som har bedt om innsyn i NRKs kontrakt med Sophie Elise, men viser til at NRK – som vanligvis gir innsyn i mye av sin virksomhet – ikke gir offentligheten dokumenter knyttet til redaksjons- og programvirksomheten i NRK, noe som er spesifisert i offentleglovas forskrift.

Sophie Elise har en frilanskontrakt og en standardavtale, forteller Lind. Men det betyr ikke at hun ikke har fått en særskilt avtale og honorar.

For en indikasjon på hvilket økonomisk landskap Isachsen befinner seg i: De siste seks årene har hennes selveide selskap Sophie Elise AS omsatt for over 36 millioner kroner, og hun har i denne perioden tatt ut nesten 15 millioner i utbytte – i tillegg til en årslønn som har ligget rundt 700.000–800.000.

– Ingen avtaler er helt like, sier Lind.

– Vi går ikke ut med informasjon om avtaler og kontrakter vi lager med eksterne som lager innhold for oss.

REDAKSJONSSJEF: Rune Lind i NRK Underholdningsavdelingen.

Sophie Elise og hennes manager ønsker ikke å kommentere avtalen, ei heller NRKs uttalte målgruppe-mål.

Lover mer kjendis-shopping

Fredag går Dagbladets kulturredaktør Sigrid Hvidsten hardt ut mot NRK.

– Jeg må innrømme at det er et lite mysterium for meg hvorfor NRK har valgt å kjøpe seg inn i et såpass etablert trekkplaster som Sophie Elise. Deres styrke har alltid vært å bygge opp, ikke å snylte på, skriver hun.

Rune Lind mener imidlertid at det ikke er noe nytt at NRK «kjøper kjendis» til redaksjonelle formål.

– Nei, det vil jeg ikke si, sier redaksjonssjefen, som understreker:

– For oss er det ekstremt viktig at vi kan bygge nye og egne profiler fra bunnen av. De kommersielle aktørene har ikke den samme muligheten som oss til å gjøre det. At vi kjøper inn profiler til å lage podkast for oss betyr på ingen måte nedprioritering av å bygge egne profiler.

Lind lover imidlertid at NRK vil hente inn flere etablerte stjerner fremover.

– Vi er ikke i mål der ennå. Vi må hele tiden utvikle porteføljen vår i tråd med de behov publikum har, så dette er neppe siste gang allerede kjente profiler kommer til NRK.

Lind har ikke noe svar på hvem i NRK han mener er sammenlignbare med Sophie Elise.

På spørsmål om hvorvidt hennes inntreden representerer et brudd med NRK slik folk har kjent statskanalen, repliserer redaksjonssjefen at det er viktig for NRK å gi et godt tilbud til alle.

– Vi må være relevante, ha tilbud til alle samfunnslag. Må være brede for å kunne være smale, sier Lind.

– Vi er forbi tiden da det satt fem menn i dress og røyket i et nyhetsstudio, og takk og lov for det. Jeg skjønner at det er mange som husker tilbake til den tiden, og det har vi vært forberedt på i forbindelse med denne podkasten.