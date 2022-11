ORIGINAL: Johnny Depp og Orlando Bloom i den første «Pirates»-filmen fra 2003.

Full forvirring om Depp-comeback

Flere britiske tabloider har skrevet at skuespiller Johnny Depp vil returnere i den kjente og kjære piratrollen Jack Sparrow. Nå er det derimot sådd tvil om dette stemmer.

Depp har spilt rollen i alle de fem tidligere filmene av «Pirates of the Caribbean». Nå, fem år etter den siste filmen, skal Disney lage en oppfølger.

Et dokument fra produksjonsselskapet skal angivelig ha nevnt Depp i forbindelse med en testinnspilling på et hemmelig sted i Storbritannia i februar, noe som flere britiske medier har omtalt.

«Johnny Depp returnerer til Pirates of the Caribbean som Jack Sparrow fem år etter forrige film», skriver avisen The Sun. Daily Record og Mirror skriver det samme.

Samtidig skriver Daily Mail at «Johnny Depp IKKE returnerer til Pirates of the Caribbeans sjette film».

De har snakket med kilder som hevder at ryktene, som har sirkulert siden onsdag, ikke er sanne.

59 år gamle Depp hadde rollen sist tilbake i 2017, i filmen «Pirates of the Caribbean: Dead men tell no tales».

En anonym kilde i produksjonen sier til the Sun at den nyeste filmen vil ha navnet «A day at the sea» og vil gjennomføre testinnspilling med Depp tilbake i hovedrollen. Vedkommende påpeker likevel til avisen at alt er i en tidlig fase.

Mistet filmrolle

I 2020 ble det klart at Depp mistet rollen i en ny «Fantastic Beasts»-film. Skuespilleren meldte selv på Instagram at filmselskapet Warner Bros. ba ham om ikke å gjøre den planlagte jobben som rollefiguren Gellert Grindelwald i den tredje filmen i serien.

Han skrev da at han var enig i avgjørelsen.

Dette skjedde like etter at Depp tapte rettssaken mot den britiske avisen The Sun, som hadde omtalt han som «konebanker».

I artikkelen fra 2018 skrev The Sun at de hadde sett overveldende bevis for at Depp angrep sin ekskone Amber Heard mens de var sammen, noe skuespilleren nekter for å ha gjort.

På dette tidspunktet gikk det også rykter om en ny «Pirates»-film uten Johnny Depp.

Produksjonssjefen hos Disney, Sean Bailey, sa da at de ville gi hele franchisen en kickstart og gjenoppliving. Noe av det samme svarte han da The Hollywood Reporter helt konkret spurte om filmen ville overleve uten Johnny Depp, som også denne gangen førte til full forvirring om hvorvidt skuespillerens ville komme tilbake eller ikke.

Eksplosivt oppgjør med ekskona

Tidligere i år var verden vitne til den betente rettssaken mellom Johnny Depp (58) og ekskona Amber Heard (36), som sjokkerte og fascinerte.

Depp, som var gift med Heard fra 2015–2017, saksøkte Heard for ærekrenkelser. Hun leverte motsøksmål. Dette skjedde etter at Heard i en kronikk i Washington Post fra 2018 tok et oppgjør med partnervold. Uten å nevne Depps navn.

To år før kronikken hadde Heard anmeldt Depp for mishandling og krevd permanent besøksforbud. Depp hevdet da at hun løy, fordi han hadde sagt at han ville skilles.

Juryen mente enstemmig at Heard hadde ærekrenket Johnny Depp og tilkjenner ham 15 millioner dollar. Samtidig fikk Heard medhold i at hun ble utsatt for ærekrenkelser fra Depps tidligere advokat.