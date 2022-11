Daniel Kvammen avbildet september 2020.

Slutt mellom Daniel Kvammen og Vilde Darvik

Daniel Kvammen (34) og Vilde Darvik (33) er ikke lenger sammen.

Det var i januar 2020 at artist Daniel Kvammen sa at han hadde blitt sammen med Vilde Darvik.

Nå bekrefter Darvik at de ikke lenger er et par:

– Det er slutt kaputt, sier Darvik til VG.

I en tekstmelding til VG skriver Kvammen:

– Ja, det stemmer at det er slutt. Og det er selvsagt både tøft og trist. Utover det håper jeg på privatlivets fred og ønsker Vilde alt godt videre.

Daniel Kvammen og Vilde Kristine Darvik fra finalefesten til «Kompani Lauritzen» i 2022.

Kvammen er til daglig artist, men er også kjent fra TV-skjermen, blant annet fra «Kompani Lauritzen» og sist «Maskorama» der han var «ulven».

For ordens skyld: Vilde Darvik jobber som manager i Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.