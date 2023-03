Hugh Grant kritiseres etter Oscar-intervju

Beste film: Everything Everywhere All at Once

Beste mannlige hovedrolle: Brendan Fraser – The Whale

Beste kvinnelige hovedrolle: Michelle Yeoh – Everything Everywhere All At Once

Beste regissør: Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All At Once

Beste kvinnelige birolle: Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All At Once

Beste mannlige birolle: Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once

Beste filmmusikk: All Quiet on the Western Front

Beste originalmanus: Everything Everywhere All At Once

Beste originallåt: «Naatu Naatu» – RRR

Beste kortfilm: An Irish Goodbye

Beste dokumentar: Navalny

Beste animasjonsfilm: Guillermo del Toro’s Pinocchio

Beste kostymedesign: Black Panther: Wakanda Forever

Beste visuelle effekter: Avatar: The Way of Water

Beste internasjonale film: All Quiet on the Western Front – Tyskland

Beste lyd: Top Gun: Maverick

Beste adapterte manus: Women Talking

Sminke/hår: The Whale

Beste foto: All Quiet on the Western Front

Klipp: Everything Everywhere All at Once

Beste produksjonsdesign: All Quiet on the Western Front