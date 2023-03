Hailey Bieber er ikke like populær blant Justin Bieber-fansen.

Justin Bieber gjorde scenecomeback - fansen hetset kona

Det angivelige øyenbrynsdramaet mellom Hailey Bieber og Selena Gómez i sosiale medier fant veien inn på festivalen Rolling Loud sist helg, der Justin Bieber opptrådte.

NTB

Justin Bieber, som for få dager avlyste resten av sin verdensturné av helseårsaker, dukket opp under Don Tolivers opptreden på den store hiphopfestivalen i California. Der ble han med på en låt – og så i følge Billboard ut til å være i god form.

Men da Bieber gikk av scenen igjen, begynte skjellsordene å hagle – rettet mot kona Hailey Bieber. Det viser videoer som en publikummer postet på TikTok.

BAKGRUNN: Det påståtte dramaet mellom Selena Gomez, Hailey Bieber og Kylie Jenner

Først ropte en fan «Fuck Hailey Bieber», før andre ble med. Etter hvert var det mange fans som tok opp tråden. I kommentarfeltet på TikTok undret noen hvorfor ikke Justin Bieber sa fra at dette ikke var greit, og mange kommentarer mente ropene var «grusomme», «unødvendige» og «trakassering og mobbing», ifølge LA Times.

Avisen hevder at fansen reagerte på det som angivelig er et oppgjør i sosiale medier mellom Biebers gamlekjæreste Selena Gómez, Kylie Jenner og Hailey Bieber – som begynte med at førstnevnte la ut en video der hun tullet med seg selv for å ha laminert øyenbrynene sine for mye.

Videoer publisert i sosiale medier viser opptrinnet:

Kylie Jenner og Hailiey Bieber postet på sine plattformer det mange følte var en latterliggjøring av Selena Gómez. Ikke mange dagene etter meldte Gómez at hun tok seg pause fra sosiale medier.

Søndag var Selena Gómez tilbake med en sminkevideo, der hun i kommentarfeltet ba fansen om å «være snillere og tenke på andres mentale helse».