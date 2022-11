JULESPESIAL: Warner Bros Discovery annonserte i slutten av oktober en ny sesong av «Kongen befaler» - samt to julespesial-episoder.

Discovery fjerner ikke «Kongen befaler»-episoder

Finalen av gameshowet «Kongen Befaler», hvor Atle Antonsen er programleder, vil sendes som planlagt på lineær-TV torsdag.

– Finaleepisoden av høstens sesong av Kongen befaler ble spilt inn i august. Den har ligget ute på discovery+ siden forrige torsdag, og episoden vil gå som planlagt på TVNorge i morgen kveld.

Det skriver kommunikasjonssjef i Discovery Hanne McBride i en e-post til VG onsdag kveld.

Discovery lanserte i oktober at det skulle komme to julespesial-episoder. VG har sendt spørsmål om hva som skjer med juleepisodene og sesong syv av programmet. Foreløpig er det uvisst hva som skjer med disse.

– Vi har tidligere kommunisert at vi planlegger en ny sesong av Kongen befaler og har også spilt inn en julespesial. Det skjedde før vi visste om hendelsen Sumaya Jirde Ali omtaler i sin Facebook-post tirsdag denne uken.

– Helt uakseptable

Anmeldelsen mot Antonsen ble kjent tirsdag etter samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali (24) la ut et langt innlegg på Facebook om en hendelse hun skal ha båret på i tre uker.

– De handlingene hun beskriver, er helt uakseptable, og dette er en alvorlig og trist sak. Det er også en politisak. Vi er nå i en prosess der vi vurderer hvordan vi løser fremtidige sendinger, skriver McBride.

Antonsen har ledet seks sesonger av «Kongen befaler» – et gameshow hvor kjendiser konkurrerer, og Antonsen har rollen som den «allmektige og o’store programleder».

Gjennom årene har kjente profiler som Jon Almaas, Linn Skåber, Harald Eia, Jenny Skavland, Espen Eckbo og Calle Hellevang-Larsen deltatt. Hver sesong stikker vinneren av med et gullbelagt trofé av Antonsens hode.

28. oktober bekreftet Warner Bros Discovery en ny sesong av programmet, etter rekordhøye seerandeler.

– Må ta den tiden den trenger

Tirsdag ba Antonsen om å bli fritatt fra radioprogrammet «Misjonen» på P4 i forbindelse med anmeldelsen mot ham som ble kjent samme dag.

Anmeldelsen skjedde etter en hendelse på Bar Boca i Oslo natt til 23. oktober – en hendelse som Antonsen beklaget tirsdag.

Der skal Antonsen ha snakket engelsk til henne, vært aggressiv og bedt henne holde kjeft flere ganger, ifølge Ali. Etter hvert sa han «du er for mørkhudet til å være her», skrev hun i Facebook-statusen.

– Vi bestreber oss på å ta alle hensyn som må tas, og prosessen må ta den tiden den trenger å ta for at vi kan lande en klok beslutning. Vi kommer ikke til å bidra offentlig nå med detaljer i saken eller grunnlaget for våre vurderinger, skriver McBride.

Rettelse: I den første versjonen av denne artikkelen sto det at juleepisodene av «Kongen befaler» skulle sendes som planlagt. Det riktige skal være at det ikke er avklart hva som skjer med disse. Dette ble rettet 16.11.2022 kl. 18.55.