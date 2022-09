Dronning Elizabeths begravelse NÅ: − Et liv i livslang tjeneste

Westminster Abbey er fylt med 2000 gjester som får følge avskjeden med dronning Elizabeth på nært hold.

Domprost David Hoyle åpnet seremonien med å uttrykke takknemlighet overfor dronning Elizabeths lange virke.

– Vi er her for å minnes hennes liv i livslang tjeneste, sa han.

– Med hengivenhet minnes vi hennes kjærlighet til familien og engasjementet for sakene hun holdt høyt, sa han.

– Nå, i stillhet, la oss i våre hjerter og sinn huske våre mange grunner til takknemlighet. La oss be for alle medlemmer i hennes familie, og overlate dronning Elizabeth i Guds, den allmektiges hender, sa domprosten før han ledet forsamlingen i bønn.

HØYTIDELIG: Kisten bæres inn til begravelsesseremonien.

Den første salmen som ble fremført, var «The Day Thou Gavest, Lord, Is Ended», som også ble sunget ved dronning Victorias Diamond Jubilee-feiring i 1897, og ved overtakingen av Hongkong til Kina i 1997

Generalsekretær for samveldet, Hon Patricia Scotland KC, leste deretter skrifter, før kirkekoret fremførte en salme laget spesielt for anledningen, komponert av Judith Weir.

Statsminister Liz Truss gikk deretter frem for å lese fra Bibelen. Dronningen rakk å utnevne Truss bare dager før hun gikk bort.

Deretter sang koret en salme fremført i bryllupet til dronnign Elizabeth og prins Philip for 74 år siden.

Erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, fremhevet dronningens kristne tro. Han snakket også om dronningens løfte som hun ga på sin 21-årsdag, der hun lovet å forplikte seg til å tjene storbritania og samveldet.

– Sjelden har et løfte blitt fulgt opp så godt sa han.

– Det er ikke bare familien som sørger i dag, men alle, sa erkebiskopen.

– Hun var glad, til stede for så mange og rørte så mange liv. Vi ber i dag spesielt for familien hennes som sørger – som enhver familie i en begravelse.

Welby minnet om da dronningen under pandemi-nedstengingen uttalte at «Vi kommer til å møtes igjen». En melding fylt av håp, mente han.

– Tjeneste i livet – håp i døden, sa Welby.

– Vi skal møtes igjen.

Deretter fremførte koret hymnen «Songs of Farewell».

TV-kameraene zoomet inn en tydelig grepet kong Charles.

Flere kirkeledere ba bønner, deriblant prest Mark Birch og biskop Sarah Mullally. Felles for dem alle er at de takker dronningen for hennes visdom, tjeneste og for pågangsmot.

Koret fremførteen salme komponert for dronningens kroning i 1953 - før hele forsamlingen leste «Fader Vår» unisont.

Ofte fanger TV-kamera opp kong Charles som ser tankefull ut og sender stadige blikk mot morens kiste.

Allerede klokken ni ankom de første gjestene.

Dronning Camilla og prinsesse Kate ankom kort tid før seremonistart. Kong Charles, prins William og prins Harry, prins Andrew, prins Edward og prinsesse Anne – samt prins Williams to eldste barn, fulgte kisten i prosesjon fra Westminster Hall til Westminster Abbey.

USAs president Joe Biden, kona Jill, Frankrikes president Emmanuel Macron og kona Brigitte, Israels president Isaac Herz og Brasils president Jair Bolsonaro og kona Michelle er blant statslederne som er til stede. Britenes statsminister Liz Truss er der, og også forgjenger Boris Johnson.

MED: Dronning Sonja og kong Harald.

Det norske kongeparet ankom rundt klokken 12.00

Villmarksentusiasten Bear Grylls, prinsesse Kates foreldre Michael og Carole Middleton, og London-ordfører Sadiq Khan ankom tidligere på dagen.

Kongelige og omkring 500 statsledere fra hele verden følger dronning Elizabeth til det siste hvilestedet. Totalt 2000 gjester er invitert.

Det krever et massivt sikkerhetsoppbud.

Et kontrollsenter, 10.000 politibetjenter og 36 kilometer barrierer skal ivareta verdensledere og publikum i den største sikkerhetsoperasjonen noensinne i England.

Dronning Elizabeth døde 8. september, 96 år gammel, få måneder etter at hun feiret 70 år på tronen.

JUNI: Sronning Elizabeth var aktiv til det siste, her under Armed Forces Act of Loyalty Parade i Skottland i sommer.

Kisten har siden torsdag i forrige uke stått i Westminster Hall for at britene skulle få ta et personlig farvel med monarken.

Kong Harald og dronning Sonja møtte søndag opp i Westminster Hall for å vise den døde dronningen respekt:

Etter seremonien i kirken skal dronningens kiste fraktes til Windsor Castle og St. Georges Chapel.

Der skal dronning Elizabeth gravlegges ved siden av prins Philip, ektemannen gjennom 73 år, som døde i fjor vår.

Også dronningens foreldre, kong George VI, som døde i 1952, og dronningmoren Elizabeth, som gikk bort i 2002, er gravlagt der.