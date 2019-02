SAVNET: Sangeren Kyle Yorlets ble skutt på gaten i Nashville torsdag. Foto: Privat

Fem barn siktet for drap på Nashville-artist

Da sangeren Kyle Yorlets nektet å gi de fem barna som ranet ham bilnøklene sine, skjøt og drepte de ham, mener politiet i Nashville.

– 7. februar 2019 mistet vi vår bror, beste venn og bandmedlem Kyle Yorlets. Vi er i sjokk og er nødt til å ta innover oss realiteten vi nå står overfor. Vi er knust. Våre kondolanser går til hans familie og kjære og alle livene han gjorde et inntrykk på. Vi vil aldri glemme Kyle og til tross for at han er borte altfor tidlig, vil hans ettermæle følge oss, skriver bandet Carverton i en pressemelding fredag morgen.

De pågrepne er tre jenter på 12, 14 og 15 år, og to gutter på 13 og 16 år, skriver Tennessean.

Ifølge politiet befant de fem seg i en Chevrolet Colorado pickup i smuget bak Yorlets hjem da de fikk øye på ham. De stjal lommeboken hans og ba ham om nøklene til bilen hans. Politiet mener han ble skutt da han nektet å gi dem nøklene.

24-åringen klarte å ta seg til boligen sin etter at han var blitt skutt, der en av de andre beboerne fant ham. Deretter ble han kjørt til sykehus, der han ble erklært død.

De fem som angivelig står bak ble siden lokalisert til en Walmart-butikk vest i Nashville, drøye 10 kilometer unna åstedet. På en av dem ble det funnet en pistol.

Alle de fem sitter arrestert i et ungdomsfengsel.

Bandet Carverton lager pop og rock. Frontsangeren Yorlets var opprinnelig fra Pennsylvania, skriver NBC News.