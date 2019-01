KRANGLET PÅ TV: Trude Mostue ba Donna Ioanna om å endre væremåte inne på «Farmen kjendis». Det falt ikke i god jord. Foto: TV 2

Isfront mellom Donna Ioanna og Trude Mostue i «Farmen kjendis»: – Jeg vil ikke synke ned på det nivået

Stemningen ble svært aggressiv i onsdagens «Farmen kjendis». På utsiden fortsetter krangelen med full styrke.

«Farmen kjendis» er i full gang, og onsdag ble årets aller første førstekjempe valgt av storbonde Trude Mostue (50). Det ble modellmamma Donna Ioanna (49), som dermed må stålsette seg til tvekamp førstkommende søndag.

Men allerede før førstekjempevalget var det amper stemning mellom de to. Mostue reagerte nemlig kraftig på hvordan Ioanna reagerte da kalven på gården plutselig hadde forsvunnet (den ble senere funnet i god behold), og bestemte seg med det for å ta et oppgjør med henne på tunet etterpå.

I samtalen ba hun «Farmen kjendis»-konkurrenten om å endre væremåte, noe Ioanna reagerte på og slo tilbake. Etter krangelen brukte hun sterke ord, og kalte Mostue for «en fucking bitch».

Til VG forteller Donna Ioanna at hun står for det som ble sagt.

– Jeg likte dårlig at hun sto over meg og pratet ned til meg på den måten. I innledningen av «Farmen kjendis» hører man Trude si at hun ser på oss andre deltagerne som en flokk med hunder, og det var den følelsen jeg fikk da hun sto over meg og sa det hun sa, forteller hun.

TOK SJEFSROLLEN: Veterinær Trude Mostue ble storbonde allerede den første uka i «Farmen kjendis». Onsdag valgte hun Donna Ioanna til årets første førstekjempe. Foto: Fredrik Hagen

– «En fuckings bitch», det er sterke ord du bruker?

– Ja, det høres jo forferdelig ut. For å si det sånn: Jeg lo da jeg sa det, og mente det selvsagt ikke bokstavelig. Det ble sagt med humor. Men jeg står for at jeg ikke likte måten hun pratet til meg på, sier 49-åringen, som var uenig i mye av det Mostue mente i henhold til dyrene på gården.

– Sånne utsagn og sånn oppførsel som det der... Jeg vil ikke synke ned på det nivået. Jeg er heller ikke vant til å omgi meg med folk på dette nivået. Jeg er vant til å ta ting direkte med folk. Dette er bare lavmål og jeg hever meg over den type adferd. Jeg tror ikke jeg skal si så mye mer enn det, kontrer Trude Mostue til VG.

I forrige uke møtte deltagerne hverandre i Oslo for å se den aller første «Farmen kjendis»-episoden. Til VG forteller Ioanna at hun gjentok frasen overfor sin kvinnelige konkurrent da de igjen møttes.

– Jeg kalte henne «bitch» igjen. Men bare på tull, og vi lo av det etterpå. Man møter folk i livet man ikke har aller best kjemi med, og når 12 deltagere isoleres på en gård som dette, er det ikke alle som liker hverandre, mener «Farmen kjendis»-deltageren, som ikke legger skjul på at hun ikke kommer til å ha mye kontakt med veterinær Mostue i tiden fremover.

– I’ll never call her, sier Donna Ioanna. På godt norsk: «Jeg kommer aldri til å ringe henne».

DELTAGERNE: Fra venstre: Ronald Pulk, Christer Rødseth, Erik Anders Sæter, Trude Mostue, Tiril Sjåstad Christiansen, Martine Lunde, Runar Søgaard, Ole Klemetsen, Mina Hadjian, Svein Østvik, Kathrine Sørland, Donna Ioanna og programleder Gaute Grøtta Grav er alle klare for en ny runde av «Farmen kjendis». Foto: Fredrik Hagen

Akkurat det er ikke den kjente veterinæren veldig uenig i.

– Vi er sterke personligheter begge to. Jeg snakker om åpent om det jeg har på hjertet og blir ferdig med det etterpå. Sånn er det for meg, men jeg har skjønt at ikke alle er sånn. Men jeg tar meg ikke nær av det, ikke et sekund. Jeg skjønner at Donna vil fyre opp, hun liker jo oppmerksomhet, som understreker at hun synes det er interessant å se hvordan dynamikken utspiller seg innesperret på en gård hundre år tilbake i tid.

– Når man sier ifra om noe direkte og er lite myk i kantene - da blir man en bitch da. Jeg er rett fram og real, ikke mer enn det. Nei, vår eneste felles interesse er at vi begge digger hunder og er glad i dyr generelt, mener hun.

Årets første «Farmen kjendis»-tvekamp finner sted søndag. Da skal Donna Ioanna velge hvem som blir andrekjempe.