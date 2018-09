1 av 10 2012: Margit Sandemo var de siste årene bosatt i Skillinge i Skåne i Sør-Sverige. Bjørn Djupvik, VG

Forfatter Margit Sandemo er død

2018-09-01

Den folkekjære forfatteren døde natt til lørdag. Hun ble 94 år gammel.

Publisert: 01.09.18 20:23 Oppdatert: 01.09.18 22:51

Det bekrefter familien i en pressemelding lørdag kveld.

«Det er med stor sorg at familien kan meddele at Margit Sandemo sovnet stille inn i sitt hjem i Skåne, natt til i dag. Hun ble 94 år ung»

Familien skriver at det etter Sandemos ønske ikke blir noen bisettelse, men at det i stedet blir isteden en askespredning-seremoni ved hytta i Grunke i Valdres, som er samme sted som det var askespredning for hennes mann Asbjørn for 19 år siden.

Margit Sandemo etterlater seg to sønner, syv barnebarn og ti oldebarn.

Sandemo bodde alene i Skillinge i Skåne, og ble funnet av sin gode venn som har tatt seg mye av henne de siste årene, opplyser hennes eldste sønn Henrik Sandemo (72) til VG.

– Han kom for å gå tur med hunden hennes. Hun var død da han fant henne, sier han.

Familien ble varslet rett etterpå.

Eldstesønn sier dødsfallet kom plutselig, men ikke helt uventet.

– Et rikt liv

– Damen var jo gammel. Hun har levd et godt og rikt liv med masse eventyr og har fått reist mye, sier han.

Han beskriver Sandemo som en annerledes mor.

– Ikke husmor, men veldig annerledes enn mødre flest. Hun var en forfatter og en kunstner, men vi hadde et veldig godt forhold og vi satt bestandig stor pris på henne.

Han sier moren etterlater seg mange gode minner, og trekker frem at det var mye høytlesning i barndommen:

– En vinter leste hun hele Ringenes Herre-serien for oss barna. Det var en stor opplevelse, virkelig. Vi kjente Ringenes Herre lenge før filmene kom for å si det sånn, sier Henrik Sandemo.

Eldstesønn Henrik Sandemo sier moren var dårlig til bens det siste året, men at hodet var veldig godt helt til det siste.

– Hun holdt jo på i hvert fall til hun var 92 å skrive bøker. De siste to årene har hun bare skrevet litt for moro skyld, legger han til.

«Romanseriens mor»

– Vi kommer til å savne Margit veldig, hun var et vakkert menneske

og en stor inspirasjonskilde for oss alle. Hennes kreativitet, muntre humør og store livslyst skinte gjennom bøkene hennes noe som også leserne merket. Hun trollbandt oss alle. Vi på Bladkompaniet er evig takknemlige for at hun delte sine

fantastiske bøker med oss og tusenvis av lesere over hele verden. Hun har gått ut av tiden, men Margits bøker vil alltid være i våre hjerter, skriver hennes forlegger Bladkompaniet i en pressemelding.

Med Sagaen om Isfolket regnes Margit Sandemo som romanserienes mor. Hun begynte å skrive fortellinger for ukeblader på begynnelsen av 1960-tallet, og har siden den første boken i Sagaen om Isfolket kom ut i 1982, utgitt nesten 200 titler på Bladkompaniet, skriver forlagssjef Arno Vigmostad i Bladkompaniet og Vigmostad & Bjørke i en pressemelding.

Forlaget skriver at Sandemo har hatt en enestående posisjon som forfatter:

«Margit fortsatte å skrive helt til sin død, og vi i Bladkompaniet vil savne henne. Våre tanker går til Margits familie og nærmeste i denne tiden».

37 millioner bøker solgt

Bokseriene hennes er utgitt i mange land, og mer enn 37 millioner bøker fordelt på over 185 titler har i årenes blitt sendt ut fra trykkeriene.

Sandemo skrev sin første roman i 1963, og skuffelsen var stor da den ble refusert fra forlaget, ifølge Bladforlaget.

Samtidig ble manuset foreslått som en føljetong i et ukeblad, og i 1964 kunne man lese De tre frierne i Norsk Ukeblad.

I årene som fulgte, ble Margits fortellinger utgitt som føljetonger i flere norske og skandinaviske ukeblader, og de kom senere også ut i bokform, står det videre på nettsidene.

Kulturminister Trine Skei Grande la lørdag kveld ut en melding på Twitter, hvor hun takker Sandemo for lesergleden hun skapte:

«Trist beskjed om at vi har mistet Margit Sandemo. En forfatter som var elsket av tusenvis av lesere. Hun solgte 37 millioner bøker fordelt på over 185 titler og lest i mange land. Takk for din innsats for fortellingene og lesegleden du skapte», skriver Skei Grande.

Hyllet av Kongen

Margit Sandemo ble hyllet med Kongens fortjenstmedalje i 2014.

I begrunnelsen het det blant annet:

«Gjennom sine frodige og fantasifulle eventyr har forfatteren Margit Sandemo skapt stor leselyst hos det norske folk. Det er mange som forteller at det var «Sagaen om Isfolket» som for alvor åpnet dørene til litteraturens verden på åttitallet. Siden den gang har det kommet flere bokserier og enkeltstående romaner. Margit Sandemo har en stor tilhengerskare – og hun er minst like populær i Sverige og på Island som hun er i Norge».

Ny bok om Sandemos liv til høsten

Tidligere journalist og forfatter Sølvi Wærhaug har skrevet boken «Eventyrdronningen» om Sandemos liv. Boken er nå i produksjon, og kommer i salg i høst.

– Margit var en usedvanlig hyggelig, munter, fantasirik, karismatisk, sjarmerende og arbeidsom forfatter. Hun var en veldig flott dame på veldig mange vis, forteller Wærhaug til VG.

– Da Margit fikk sitt store gjennombrudd på 80-tallet med Sagaen om Isfolket, var hun som en rockestjerne. Da hun signerte bøker på Åhlens i Stockholm gikk køen helt ut på gaten. Hun tok seg alltid tid til å snakke med folk, og har betydd veldig mye for veldig mange, sier Wærhaug.

Åpen om overgrep

I arbeidet med boken har Wærhaug tilbrakt mange timer i samtale med Sandemo. Samtalene var preget av både latter og alvor.

– Sandemo var åpen om at hun som barn ble utsatt for seksuelle overgrep og vold, noe hun også skrev om i bøkene sine. Hun var en av de første som åpent fortalte at hun hadde blitt voldtatt. At hun også skrev om voldtekt i Sagaen om Isfolket gjorde at mange av dem som var utsatt for samme skjebne følte at hun skrev om dem. Hun var veldig opptatt av at voldtektsforbrytere skulle få sin straff, noe som gjorde at hun knyttet leserne enda tettere til seg.

– Hun var også åpen om andre tabubelagte temaer, som sine psykiske problemer. Det gjorde at det ble lettere for andre med disse plagene å søke hjelp, sier Wærhaug.

Forfatteren forteller at Sandemo var i gang med et nytt bokprosjekt da hun døde.

– Det var hennes 184 bok. Hun sa til meg at hun trodde det ble den siste, for det gikk så sent med skrivingen nå. Hun har vært utrolig produktiv, og utgitt bøker i 44 år.

Wærhaug forteller at selv om Sandemo slet litt med den fysiske helsen, var hun oppegående, humoristisk og fortalte historier helt til det siste.

– Hun gledet seg til fremtiden. Det kom veldig brått på dette. Margit sa til meg at hun ikke ønsket å lese boken om seg selv før den var utgitt. Jeg er veldig lei meg for at hun dessverre aldri får lest den.

Møtte Snåsamannen

Sandemoe ga i 2010 ut selvbiografien «Livsglede. En selvbiografi».

Samme året møtte hun Joralf Gjerstad, kjent som «Snåsamannen», under Oslo bokfestival i forbindelse med at begge hadde skrevet bøker om sine liv, skriver NTB.

Hun fortalte da at lysten til å skrive boken hadde kommet plutselig, men at det hadde vært både en ubehagelig og en morsom opplevelse å oppsummere livsløpet.

«Snåsamannen» sa han lenge hadde hatt lyst til å møte Sandemo, og karakteriserte henne som ærlig, oppbyggelig og grei, melder nyhetsbyrået videre.

Sandemoe brukte også anledningen til å fortelle at hun hadde sett vesener fra andre dimensjoner – skytsånder, gjenferd og haugfolk – fra hun var ganske ung, uten at hun fikk snakke om det.

– Det trykte så voldsomt på at jeg kom på sinnssykehus tre ganger. Den siste gangen sa legen til meg at jeg ikke var sinnssyk. Du er synsk. Når du har lært deg det, blir du normal, sa han.