Fire arrestert etter innbrudds-raid hos kjendiser i L.A.

Innbruddsringen skal ha valgt ut ofrene sine ved å følge med på hva kjendisene poster i sosiale medier.

ABC News melder at politiet har pågrepet fire personer etter et tyvetalls innbrudd hos superstjerner i filmbyen de siste månedene.

Blant popartistene, produsentene, skuespillerne og idrettsprofilene som har hatt innbrudd, er Rihanna , Christina Milian, John Mayer, Alanis Morissette, Nicki Minaj, Emmy Rossum, Jaime Pressly, David Spade, Yasiel Puig, Robert Woods og Byron Scott.

De pågrepne mistenkes å være med i et stort innbruddsnettverk, som til sammen har ranet boliger for mange millioner dollar. Politiet har beslaglagt store mengder tyvgodt, deriblant vesker, klokker og smykker og håper nå at kjendisene skal kunne identifisere det. Det er også beslaglagt flere hundre tusen kroner i kontanter.

Lillian Carranza, operasjonsleder ved den aktuelle avdelingen hos L.A.-politiet, sier at de regner med å foreta flere arrestasjoner.

Ofrene skal ifølge Corranza ha blitt valgt ut ved at tyvene har studert deres reisevirksomhet og lignende i sosiale medier. Dermed har det vært mulig å sjekke hvilke hus som har stått tomme. Overvåkningskameraer skal være med på å lette jobben for etterforskerne.

Opptakene viser angivelig at tyvene ankommer i luksusbiler og eksklusive klær, for så å skifte til hettejakker når de forlater eiendommene.

De pågrepne er tre menn i tenårene og moren til en av dem.

At de rike og berømte i Hollywood får uønskede gjester, hører absolutt ikke med til sjeldenhetene. De siste to årene har problemet økt.

For ti år siden var også en rekke celebritetsboliger utsatt for gjentatte innbrudd, etter at en gjeng hadde sett seg ut klær og smykker de ønsket seg ved å studere kjendisene i magasiner og blader.

