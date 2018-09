SJANGER: Lørdag skal «Stjernekamp»-deltakerne synge innen sjangeren blues. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

VG anmelder «Stjernekamp» låt for låt

RAMPELYS 2018-09-29T18:09:59Z

I kveld er det tid for sjangeren blues, og de seks gjenværende deltagerne får for første gang bryne seg på gruppeoppgave. VGs anmelder har kastet terning på samtlige bidrag for kveldens «Stjernekamp».

Publisert: 29.09.18 20:09 Oppdatert: 29.09.18 21:01

Forrige uke var det Maria Arredondo, Chris Holsten og Heine Totland som ble stående igjen som de tre med færrest stemmer etter opera-temaet i «Stjernekamp». Maria Arredondo var den som til slutt måtte hjem .

I kveld braker det løs med nok en runde av NRKs lørdagssatsning. VGs anmelder triller terningkasten på samtlige seks bidrag for kveldens program, hvor artistene skal synge hver sin blues-låt.

Dommerne var stort imponert over Ella Marie Hætta Isaksen, som var tredjemann til å opptre og fikk terningkast fem av VGs anmelder.

– De andre gutta har ikke hatt like mye dynamikk som deg, sa dommer Mona B. Riise om kveldens opptreden.

Chris Holsten klarte å synge seg til en terningkast fem til tross for en uke med sykdom.

– Jeg syns dette var kjempebra. Jeg elsker at du holder tilbake, sa dommer Riise.



Alle terningkastene finner du lenger nede i saken.

I tillegg til å opptre hver sin blueslåt, skal artistene opptre sammen i to grupper.

Kveldens første gruppe vil bestå av Chris Holsten, Ulrikke Brandstorp og Alexander Pavelich, som skal opptre med Luis Fonsis låt «Despacito». Den andre gruppen vil bestå av Ella Marie Hætta Isaksen, Heine Totland og Ole Børud, som skal synge den koreanske låten «Gangnam Style».