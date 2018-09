BRUDD: Amerikanske medier rapporterte at Selena Gomez og Justin Bieber var sammen igjen etter Gomez nylig brøt med musikerkjæresten The Weeknd. Foto: John Salangsang / TT NYHETSBYRÅN

Selena Gomez åpner opp: – Jeg er ikke på Internett lenger

RAMPELYS 2018-09-04T17:22:57Z

Superstjernen forteller at hun ikke lenger har passordet til sin egen Instagram-konto.

Publisert: 04.09.18 19:22

Selena Gomez (26) åpner opp om det nye livet sitt til ELLE etter flere måneder med stillhet fra popstjernen. Nå har Gomez flyttet vekk fra sitt gamle liv sitt i Los Angeles til Orange County.

– Los Angeles har blitt veldig klaustrofobisk for meg, sier Gomez til ELLE.

Superstjernen valgte å selge boligen sin til den amerikanske artisten French Montana med en prislapp på over 28 millioner kroner.

– Jeg går tilbake til det enkle. Det er alltid slik jeg har vært. Og jeg er så glad for å være på denne plassen, sier hun.

Er ikke på Internett

Den tidligere «Disney Channel»-stjernen er både artist, skuespiller, produsent og designer. Etter å ha vært gjennom en tøff periode med nyretransplantasjon og brudd med ekskjæresten The Weeknd, måtte popstjernen trekke seg tilbake og ta en dyp samtale med nære venner.

Oppmuntringen fra vennene førte til at Gomez endte opp med å jobbe frivillig for A21 - en organisasjon som jobber for å bekjempe menneskehandel.

– Jeg føler meg veldig sikker på der jeg er i livet nå. Jeg føler meg ikke emosjonelt ustabil, eller at jeg ikke kan kontrollere følelsene mine - slik som jeg gjorde. For all del, jeg har ikke funnet meg selv enda, men det føles godt, sier hun.

Gomez forteller til magasinet at hun ikke lenger er på Internett. Selv om artisten jevnlig oppdaterer Instagram-kontoen, gjøres dette gjennom andre venninner som har tilgang til kontoen.

– Jeg har ikke vært på Internett på flere måneder. Jeg har ikke engang passordet til Instagram-kontoen min. Jeg har ingen apper eller redigeringsprogrammer på telefonen, sier hun.

Barndomsvenninne tok overdose

Tidligere i sommer ble det kjent at Demi Lovato, Gomez’ barndomsvenninne, ble funnet bevisstløs etter en overdose og innlagt på sykehus. Hendelsen har ført til at Gomez, som flyttet vekk fra Los Angeles, stadig blir fulgt etter av paparazzier.

Kort tid etter innleggelsen la flere artistkollegaer ut kjærlighetserklæringer til Lovato på sosiale medier. Dette har ikke Gomez gjort.

– Alt jeg vil si er at jeg tok kontakt med henne personlig. Jeg gjorde ikke en greie av det i offentligheten fordi jeg ikke ønsket det. Jeg er glad i henne, og har kjent henne siden jeg var syv år gammel. Det er det jeg vil si, forteller hun.