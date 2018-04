VÅLERENGA-SUPPORTER: Aksel Hennie vokste opp i «Enga-land» på Manglerud i Oslo. Foto: Frode Hansen

Aksel Hennie-video fjernet av Eurosport

Publisert: 06.04.18 21:05 Oppdatert: 06.04.18 21:35

En video av en jublende Aksel Hennie på Vålerenga-kamp ble brukt på Eurosports Facebookside. Nå er den borte, men ingen vil fortelle hvorfor.

«Kjenner du noen som er like gira som Aksel Hennie på tribunen»?

Slik ble en video med VIF-fan Aksel Hennie i «hovedrollen» . Han jubler på tribunen, og ble fanget opp på video av kameraene da han var på kampen mellom Vålerenga og Odds Ballklubb 18. mars i år.

Klippet ble brukt på Eurosports Facebook-side, men er siden fjernet. Kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery svarer slikt på VGs spøsmål om hvorfor.

– Den er fjernet og vi er godt forlikt. Jeg har ikke noe å tilføre utover det.

Aksel Hennie har ikke besvart VGs henvendelser. Hans manager Martin Bråthen svarer slik da VG spør hva det innebærer å være «godt forlikt» i denne saken.

– Vi er kjempegode venner og glad i fotball. Det er vi. Det er min eneste kommentar.

– Dere kan ikke si noe om forliket dere har kommet frem til?

– Nei, nei.

– Klippet var der, og det er fjernet nå, er det ingenting du vil si om det?

– Nei, dessverre, ikke noe annet enn at vi er gode venner og glade i fotball. Hele gjengen.

Ifølge Datatilsynet må man ha samtykke dersom man skal publisere bilde eller film av bestemte personer, der de enkelte personene er hovedmotivet, før det publiseres.

Situasjonsbilder kan imidlertid offentliggjøres uten samtykke, og situasjonsbilder kan defineres som bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige motivet i bildet. Hvem som er med på bildet er i slike situasjoner ikke viktig.

I tilfellet med Eurosports video er det imidlertid åpenbart at det er viktig hvem som er på videoen.

Dersom det er vanskelig å avgjøre om det dreier seg om et portrettbilde eller et situasjonsbilde er hovedregelen at man alltid skal be om samtykke.

Advokat Jon Wessel Aas, ekspert på ytringsfrihet og rettssikkerhet i sosiale medier, sier at det i denne sammenhengen også kan dreie seg om bruk av bilde i markedsføringsøyemed.

– Saken får da en ekstra dimensjon, og pressefrihet- og ytringsfrihetssargumentet står ikke så sterkt. Dersom man bruker bilde av noen for å promotere noe er kravene strengere, man skal ha samtykke, sier advokaten.

Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag, siden han selv ikke har sett hvordan videoen ble brukt.

