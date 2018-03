Sveriges nye hjerteknuser veier 3465 gram og er 50 centimeter lang, har det svenske kongehuset informert. Foto: Chris O’Neill, Kungahuset

Her er det første bildet av Sveriges nye prinsesse

Publisert: 09.03.18 16:21 Oppdatert: 09.03.18 16:39

Den svenske kongefamilien fikk et nytt medlem natt til fredag.

Bildet er tatt av prinsessens pappa Chris O’Neill, og viser en prinsesse i dyp søvn. Til svensk presse sier pappaen at hun ligner på storebroren Nicolas.

– Hun har mer hår, svart hår. Hun er veldig søt, sier han til Aftonbladet .

Foreldrene har forlatt sykehuset med babyen og er nå hjemme i Stockholm, skriver svenske Expressen .

Hva den lille skal hete, vil bli offentliggjort på en seremoni mandag, sammen med hennes kongelige tittel.

Kongeparet gratulerer

Det er prinsesse Madeleine og ektemannens tredje barn. Fra før av har de barna Nicolas (2) og Leonore (4).

Det svenske kongeparet er nå på vei hjem for å treffe sitt syvende barnebarn, og har avbrutt ferien i Sveits, skriver Aftonbladet.

– Vi føler stor glede for at prinsesse Madeleine og Christopher O’Neill har fått sitt tredje barn, og takknemlighet for at alt har gått bra for både mor og barn. Nå ser vi veldig frem til å lære å kjenne det nye familiemedlemmet, sier kongeparet på kongehusets hjemmesider.

Prinsesseparet er vanligvis bosatt i London, men flyttet hjem til Sverige i februar for at prinsesse Madeleine skulle kunne føde i hjemlandet.

– Vi er veldig glade over familieforøkelsen, og for at Leonore og Nicolas har fått sitt etterlengtede søsken. De ser veldig frem til å møte sin nye lillesøster, sier Chris O`Neill i en pressemelding.