BRUD: Prinsesse Diana og prins Charles i bryllupet i 1981 – og vordende prinsekone, Meghan Markle, på en kvinnekonferanse i Birmingham 8. mars. Foto: AP og REUTERS

Spår at Meghan vil bruke prinsesse Dianas tiara

Publisert: 31.03.18 15:26 Oppdatert: 31.03.18 15:46

Meghan Markle kan velge blant kongelige smykker når hun gifter seg med prins Harry 19. mai. Blant dem er tiaraen avdøde prinsesse Diana bar som brud.

Kvinner som gifter seg kongelig i Storbritannia , har rett til å bære hodesmykke fra den kongelige juvesamlingen. Hva den amerikanske skuespilleren Meghan Markle velger når hun gir sitt ja i i St. George’s Chapel i Windsor om få uker er foreløpig ikke kjent.

Den amerikanske kongehuseksperten Ingrid Seward sier til Us Magazine at Markle kan velge det hun synes passer henne best.

– Hun kan komme til å bære Spencer-tiaraen, som prins Harry arvet, og som er den Diana bar på sin bryllupsdag, sier Seward.

Spencer-tiaraen tilhørte opprinnelig Dianas egen adelige familie. Diana og prins Charles giftet seg i 1981, ble separert i 1992 og skilt i august 1996 . Året etter, 31. august, omkom hun i bilulykken i Paris.

Da hertuginne Kate giftet seg med Harrys storebror, prins William, i 2011, bar hun kongefamiliens Cartier-tiara . Dronning Elizabeth smykket seg som brud i 1947 med en tiara spesialdesignet av andre kongelige smykker, deriblant tiaraen som bestemoren, dronning Mary, brukte da hun ble smidd i Hymens lenker i 1893.

Prinsesse Margaret, dronning Elizabeths søster, bar Poltimore-tiaraen i 1960. Da Camilla Parker Bowles giftet seg med prins Charles i 2005 og ble hertuginne, droppet hun tiara .

Bladet Harpers Bazaar skriver at Meghan med fordel kan velge den vakre tiaraen som Elizabeth Bowes-Lyon, senere kjent som dronningmoren, hadde på seg da hun giftet seg med York-hertugen – senere kong George VI – i 1923. Den kalles Strathmores rosetiara, og den er angivelig ikke i bruk av andre.

Dronning Elizabeth låner sjelden bort sine favoritt-tiaraer, og siden hun aldri har båret akkurat denne, betraktes den ikke blant hennes yndlinger.

Det knytter seg ellers stor spenning til hvilken kjole bruden velger, og hvem som skal følge henne opp alteret. Kanskje er det moren og ikke faren, som får det ærefulle oppdraget. Prins William er forlover for sin bror, mens Markle har valgt en venninne.

Meghan har et ekteskap bak seg. Hun er den første fraskilte amerikaneren som gifter seg inn i det britiske kongehuset.