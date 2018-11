GIFTEPLANER: Her er Jason «Timbuktu» Diakité i forbindelse med et VG-intervju i fjor. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Timbuktu er forlovet

RAMPELYS 2018-11-17T00:27:48Z

Den svenske rapperen røpet nyheten i sosiale medier.

Publisert: 17.11.18 01:27

Jason «Timbuktu» Diakité og Amelie Coyet har vært samboere siden 2016, og i mai fikk de en datter . Nå har de to forlovet seg - og nyheten ble fredag kveld delt på Instagram, hvor den svenske rapperen skriver:

– Min sjelevenn, bestevenn, livs kjærlighet. I dag, ved det spesielle treet like nord for dammen, spurte du om jeg ville gifte meg med deg. Jeg svarte ja, fra denne dagen og så lenge jeg lever, JA!

To uker etter at samboerparet ble foreldre i mai, la han ut en hyllest på sin Instagram-konto, hvor han i forbindelse med morsdag i Sverige blant annet skrev at samboeren og datteren «er alt».

Timbuktu har et ekteskap bak seg som, etter ett og et halvt år, endte med skilsmisse i januar 2016.