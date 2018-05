FIKK EN SØNN: Ingrid Helene Håvik ble natt til 23. mai mamma til en liten sønn, som har fått navnet Bjørn. Foto: Stian Andersen

Ingrid Helene Håvik i Highasakite har blitt mamma

– Jeg trodde ikke det skulle være så fint, men det er det faktisk, sier artisten til VG.

I februar ble det kjent at Highasakite-vokalist Ingrid Helene Håvik (31) og kjæresten Jon Amdahl Marthinsen venter en liten gutt. Det avslørte artisten på bandets egen Instagram, som har drøye 20.000 følgere.

«I’m having a boy», var teksten til bildet av Ingrid i badekaret med magen tittende opp. Emneknaggen #june2018baby tydet på at terminen var i juni, men allerede 23. mai kom den lille gutten til verden, bekrefter Håvik til VG.

– Det er veldig, veldig fint. Det har faktisk ikke vært så mange våkenetter heller, han spiser og sover for det meste. Han er en fornøyd, liten baby, forteller hun.

Også denne gangen annonserte vokalisten nyheten først på bandets Instagram-konto. Under et bilde av seg selv på trilletur med den nyfødte skriver hun «Si hei til Bjørn. Han ble født 23.05.2018 og han er perfekt».

Og livet som mamma, det har virkelig falt i smak så langt.

– Jeg trodde ikke det skulle være så fint, men det er det faktisk. Jeg synes han er så fin, han er helt nydelig. Men jeg regner med han kommer til å være mer og mer våken i ukene som kommer.

VG har det siste året skrevet flere saker om oppbruddstemning i Highasakite, der det har pågått en bitter konflik mellom medlemmene i det som er Norges største nye band på 2010-tallet. Konflikten er sentrert rundt hvem som har rettighetene til bandnavnet .

Juridisk utspiller striden seg hos Patentstyret.

Vokalist Ingrid Helene Håvik registrerte varemerket Highasakite som privatperson 17. januar 2017 – uten at de andre var klare over det. I april skrev VG også at medlemmene i et partsinnlegg til Patenstyret fyrte løs mot trommeslager Trond Bersu, som nå er eneste gjenværende medlem av Highasakite sammen med vokalisten.

Highasakite ble startet av vokalist Håvik og trommeslager Trond Bersu i november 2010. Øystein Skar på synth ble med sommeren 2011, fulgt av gitarist Kristoffer Lo og keyboardist Marte Eberson sommeren 2012.