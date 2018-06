DØENDE: Janet Jacksons 89 år gamle far skal nylig ha blitt innlagt på sykehus med uhelbredelig kreft. Foto: LUCY NICHOLSON / AFP

Janet Jackson hyller sin døende pappa

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 25.06.18 08:13

– Han drev meg til å bli mitt beste jeg, sier popstjernen, etter å ha fått pris på Radio Disney Music Awards i helgen.

Artist Janet Jackson (52) ble det første personen i historien til å få prisen «Impact Award» på Radio Disney Music-gallaen i Los Angeles lørdag. Og i takketalen passet hun på å takke familien sin, skriver TMZ.

– Det gjør meg ydmyk å bli lagt merke til som en person som har hatt positiv innvirkning, men om jeg påvirker andre, er det bare fordi jeg selv har blitt veldig påvirket av bra mennesker rundt meg, sa hun i takketalen.

Popstjernen takket deretter sin far Joe Jackson (89), som ifølge flere amerikanske medier er kreftsyk og ligger for døden. Joe Jackson fungerte som manager for gruppen The Jacksons, og har tidligere blitt anklaget for å ha slått sine barn og presset dem hardt på det musikalske.

– Mammaen min tok hånd om meg med den mest ekstravagante kjærlighet man kan tenke seg. Min pappa, min fantastiske pappa, drev meg til å bli mitt beste jeg. Og mine søsken satte en utrolig høy standard for kunstnerisk storhet, fortalte 52-åringen fra scenen.

Det var fredag i forrige uke at TMZ meldte at Joe Jackson var innlagt på sykehus med uhelbredelig kreft. Ifølge nettstedet har han kjempet mot sykdommen en stund, men nå nærmer det seg slutten.

89-åringen ble innlagt på sykehus også i 2016, og på sin 87-årsdag i 2015 ble han rammet av slag.

Janet Jackson ble for drøye halvannet år siden, 50 år gammel, mamma til sønnen Eissa Al Mana. Bare tre måneder senere skilte hun seg fra ektemannen Wissam Al Mana.