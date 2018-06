FORELDRE: Chloe Green og Jeremy Meeks på Princess Grace Awards Gala i Beverly Hills i oktober i fjor. Foto: MARK RALSTON / AFP

Topshop-arving fikk barn med kjendiskriminell

Publisert: 18.06.18 19:51

Milliardærarving Chloe Green (27) har fått en sønn med Jeremy Meeks (34) – mannen som ble modell etter at arrestfotoet hans gikk verden rundt.

Babyen ble født for tre uker siden. Paret kunngjorde selv nyheten på Instagram .

«Vi er glade for å melde at vår vakre babygutt Jayden Meeks-Green har kommet til verden. Mor og barn har det fint. Masse kjærlighet, Chloe og Jeremy» .

Både Green og Meeks har postet det samme bildet av den nyfødte, vel og merke uten å vise ansiktet, der babyen klamrer seg til både mammas og pappas fingre.

Paret ber samtidig om respekt for privatlivets fred.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Green er arving til en rekke britiske kjedebutikker, deriblant Topshop og Topman, mens Meeks er best kjent som «den vakre forbryteren» .

Paret holdt graviditeten hemmelig helt frem til for om lag en måned før fødselen. Da hadde ryktene begynt å gå om at Green var gravid, og at Meeks var barnefaren.

To års fengsel

Meeks ble arrestert av politiet i Stockton i California i juni 2014, mistenkt for gjengkriminalitet og våpenbesittelse. Etter pågripelsen publiserte politiet et såkalt «mugshot» av arrestanten på sin Facebook-side . Det ble starten på en kjendistilværelse for 34-åringen. Bildet spredte seg lynraskt i sosiale medier, og Meeks fikk kallenavnene «Hot felon» og «Dreamy McMug» .

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Men før han kunne nyte godt av alle modelltilbudene, måtte Meeks sone 27 måneder bak murene etter å ha blitt dømt på flere av totalt 11 tiltalepunkter. Da hadde han allerede sittet over et halvt år i varetekt fordi han ikke hadde råd til å betale kausjonen på syv millioner norske kroner.

Paret ble kjent med hverandre i fjor sommer, men Meeks var da gift med Melissa Meeks (38), som han har en sønn med. De møttes under Filmfestivalen i Cannes, der Meeks hadde et modelloppdrag.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Meeks har i tillegg vært stefar for ekskonas to barn fra et tidligere forhold, og hun skal ha tatt nyheten svært tungt da bildene av ektemannen og hans nye flamme uventet dukket opp i mediene.

Meeks søkte om skilsmisse i oktober i fjor, men ifølge amerikanske medier er eksparet ennå ikke formelt skilt. Han skal likevel være forlovet med Green, ifølge Daily Mail .