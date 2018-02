Timberlake hyllet Prince i Super Bowl-show

Publisert: 05.02.18 02:37

Justin Timberlake får både ris og ros etter at han hyllet den avdøde superstjernen da han natt til mandag sto på Super Bowl-scenen 14 år etter den berømte puppe-glippen.

Når det kommer til grandiose sceneshow er det få ting som kan måle seg med pauseunderholdningen under USAs største idrettsarrangement.

Da det vanvittige Super Bowl-dramaet var halvspilt, var det ved 02.20-tiden norsk tid superstjernens tur til å underholde publikum. Med seg på scenen hadde han blant annet den norske danseren Mona Berentsen, for tiden aktuell som dommer i «Norske talenter».

Full av energi åpnet han med låten «Filthy», etterfulgt av blant andre «Rock Your Body», «My Love» og «Cry Me a River». Deretter var det tid for en overraskende hyllest av Prince, som døde i april i 2016 . Med rosa lys overalt og et stort hologram av superstjernen i bakgrunnen, fremførte Justin Timberlake «I Would Die 4 U» i en slags duett.

Her er noen av reaksjonene:

Men ikke alle var like imponerte. TMZ peker på at det var elendig lyd under opptredenen, mens andre mislikte Prince-hyllesten - eller mer spesifikt hologrammet som ble vist. Det vises blant annet til et intervju Prince gjorde med Guitar World i 1998, der han var klar på at han ikke likte bruken av hologrammer.

Dette var Justin Timberlakes tredje Super Bowl-innslag, det meste for noen artist i USA. I 2001 dukket han opp med N'Sync, og i 2004 sang han «Rock Your Body» med Janet Jackson i Houston. Fremførelsen ble avsluttet med at Timberlake rev opp kostymet hennes og blottla det ene brystet .

Stuntet ble en stor snakkis og forarget mange, mens andre bare trakk på smilebåndet. I år har det i amerikanske medier derfor vært en rekke spekulasjoner om Janet Jackson kom til å stå på scenen sammen med ham, men i helgen gikk hun selv ut på Twitter og avviste dette.

I fjor ble Lady Gaga hyllet for sin opptreden:

Det var tidligere på natten knyttet stor spenning til Pinks fremførelse av nasjonalsangen. Hun har nemlig slitt med influensa den siste uken, og i sosiale medier har det strømmet inn med oppløftende ord til stjernen.

Men sykdommen så ikke ut til å sette noen stopper for Pink, som hylles for opptredenen: