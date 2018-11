FIKK PRIS: Alan Walker ble for tredje år på rad kåret til Norges beste artist under MTV Europe Music Awards. Foto: Patrick da Silva Sæther/VG

Alan Walker kåret til Norges beste artist for tredje gang

RAMPELYS 2018-11-05T08:06:11Z

Både Kygo og Astrid S måtte se seg slått av bergenseren under den stjernespekkede prisutdelingen for tredje år på rad.

Publisert: 05.11.18 09:06

Søndag kveld samlet stjernene seg i Bizkaia Arena i Bilbao i Spania under årets MTV Europe Music Awards.

21-åringen var sammen med Kygo , Astrid S, Sigrid og Tungevaag & Raaban nominert i kategorien «beste norske artist/band». For tredje år på rad stakk han av med tittelen. Kygo har vært nominert hele fire ganger, men det første året han var nominert, ble han slått av Astrid S.

Walker har ikke selv har ikke kommentert prisen i sosiale medier, men lagt ut kort filmklipp som opprinnelig ble publisert på Instagram-kontoen til Afrojack.

På scenen sto store internasjonale navn som Nicki Minaj, Dua Lipa og Muse. Avicii, dom døde i april, fikk pris for årets beste svenske artist posthumt.

Den store vinneren under årets show var cubansk-amerikanske Camila Cabello (21), som fikk hele fire priser, inkludert «årets artist» og «året låt».

5 Seconds Of Summer ble lårets til «årets beste rock», og Panic! at the Disco hanket inn prisen for «årets best alternativ».